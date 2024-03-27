CHP’nin 17 davalı adayı

CHP'nin Samsun Atakum Belediye Başkan adayı Serhat Türkel’in, hakkında açılmış bir kısmı süren bir kısmı da sonuçlanan 17 dava var. Korsan yayıncılıktan ceza alan Türkel, işlettiği otelin içini boşaltmakla suçlandı. Bu davalar kapsamında; sanık, şüpheli ve borçlu sıfatı ile hakim karşısına çıkan Türkel, 2014 yılında yargılandığı davadan mahkumiyet kararı da aldı.

KORSANDAN CEZA

10 yıl önce Türkel Fotokopi adında bir firma işleten Serhat Türkel, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme, Türkel'i Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefetten 6080 lira adli para cezasına çarptırdı.

Türkel, kendisine ait Atakum'daki Otel 1919'un içini boşaltmakla da suçlandı. Türkel, otelindeki birçok ekipmanı, 26 Aralık 2023'te, icra ve tahliye kararıyla boşaltılmadan bir gün önce tahliye ederek başka bir otele taşıdı.

AİLE BOYU FETÖ İZİ

Türkel ailesinin adı FETÖ soruşturmalarında da geçiyor. Anne Hanife Hatun Türkel, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ağabey Salih Türkel ise FETÖ üyesi olma suçlamasından ötürü kaçak hayatı yaşıyor.



















