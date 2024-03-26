Hiçbir mitinge çağırmadılar

CHP’de kurultay sonrası oluşan dengeler 31 Mart yarışında kendini belli ediyor. Parti içinde, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim çalışması yapmadığı eleştiriliyordu. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar bu eleştirilere “Kemal Bey herhangi bir mitinge davet edilmedi” cevabını verdi. Ayrıca Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında hala soğuk rüzgarlar esiyor. İkili en son Altay Öymen’in eşinin cenazesinde karşılaşmış, İmamoğlu “Vaktiniz olursa misafir etmek isteriz” davetinde bulunsa da Kılıçdaroğlu bu teklifi programını gerekçe göstererek reddetmişti. Hafta sonunu İstanbul’da geçiren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu yine ziyaret etmedi. Oysa ikili geçtiğimiz yıl aralarındaki samimiyeti “baba-oğul” gibi olmakla tarif ediyordu.