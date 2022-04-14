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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-ticaret üzerinden yapılan satışlara düzenleme getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esnaf ve Sanatkarlar ile İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu. Piyasadaki dengesizliklerin önüne geçecek yeni tedbirler alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "E-ticaret üzerinden yapılan satışlara düzenleme getiriyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ihracata dönük yatırımlara yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-ticaret üzerinden yapılan satışlara düzenleme getiriyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de esnaflarla iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk. Toplamda 4,6 milyar lira destek verdik. Esnaf ve sanatkarlarımızı yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-ticaret üzerinden yapılan satışlara düzenleme getiriyoruz
OYNAT 02:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-ticaret üzerinden yapılan satışlara düzenleme getiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esnaf ve Sanatkarlar ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Piyasadaki dengesizliklerin önüne geçecek yeni tedbirler alındığını belirten Erdoğan, 'Fiyatları stokçuluk yoluyla yükseltenlere cezaları artırıyoruz. E-ticaret üzerinden yapılan satışlara düzenleme getiriyoruz.' dedi.

Salgının dengeleri bozan ve küresel anlamda fiyatları bozan etkilerini atlatmaya çalışırken bu kez de Rusya-Ukrayna krizinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Hammadde fiyatlarındaki artış bizi de etkiledi.

Piyasadaki dengesizliklerin önüne geçecek yeni tedbirler alıyoruz.

Fiyatları stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız yere yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz.

E-ticaret üzerinden yapılan satışlara düzenleme getiriyoruz.

Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz

Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için de 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.

İhracata dönük yatırımlara yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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