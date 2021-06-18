Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet liderleriyle Antalyada bir araya geldi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet liderleriyle Antalya'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ve Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova, Afganistan ve Kenya devlet liderleriyle Antalyada bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nde devlet liderleriyle basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi.

Devlet liderini ağırladı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'yı, ikinci olarak Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'yu, Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı ve son olarak da Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'yi ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'yi ağırladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'yi ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir. Yıl sonundan önce bitirmeyi planladığımız yerli aşı çalışmalarımızı insan ve evrensel bir odakla sürdürüyoruz. Yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.
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