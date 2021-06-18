Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet liderleriyle Antalya'da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ve Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nde devlet liderleriyle basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi.
Devlet liderini ağırladı
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'yı, ikinci olarak Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'yu, Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı ve son olarak da Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'yi ağırladı.