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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Babalar Günü paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptan olan rahmetli babasının biyografisinin yazılı olduğu afişin önünde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptan olan rahmetli babasının biyografisinin yazılı olduğu afişin önünde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Babalar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı
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