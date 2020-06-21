Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptan olan rahmetli babasının biyografisinin yazılı olduğu afişin önünde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."