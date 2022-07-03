Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga'ya seçim zaferi tebriği

Kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürülen Çankırı'nın Dodurga beldesi açılan davayı kazandı. Belde statüsünü korumasına yönelik karar verilen Dodurga'da belediye başkanlığı seçimi yapıldı.

Seçimde, resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.

Hasan Hüseyin Kaşıkçı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi açık ara farkla kazanan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." İfadelerini kullandı.

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Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum.



Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 3, 2022