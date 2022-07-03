Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dodurgaya seçim zaferi tebriği
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga'ya seçim zaferi tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimi açık ara farkla kazanan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dodurgaya seçim zaferi tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürülen Çankırı'nın Dodurga beldesi açılan davayı kazandı. Belde statüsünü korumasına yönelik karar verilen Dodurga'da belediye başkanlığı seçimi yapıldı.

Seçimde, resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.

Hasan Hüseyin Kaşıkçı.
Hasan Hüseyin Kaşıkçı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi açık ara farkla kazanan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı’mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." İfadelerini kullandı.

Dodurga'da seçimi büyük farkla AK Parti adayı kazandı: CHP ve İYİ Parti'den Deva Partisi adayına destek
GÜNDEM
Dodurga'da seçimi büyük farkla AK Parti adayı kazandı: CHP ve İYİ Parti'den Deva Partisi adayına destek
Silivride bir günde beş yangın

Silivri'de bir günde beş yangın

​Belediye başkanı 'sigara izmariti' uyarısında bulundu.
Kartalda korku dolu anlar

Kartal'da korku dolu anlar

​Sekiz katlı apartmanın çatısı çöktü: Bina sakinleri tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dodurgaya seçim zaferi tebriği

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu.

​Akılalmaz olay: 24 yıl sonra ortaya çıktı.

TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

20 bin öğretmen atamasına ilişkin taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı.

​Yerleşim yerlerine çok yakın: Söndürme çalışmaları sürüyor.
İyilik yarışı Kızılay’la hayır mağazasına dönüştü
Gündem

İyilik yarışı Kızılay’la hayır mağazasına dönüştü

Türk Kızılayı Küçükçekmece Şubesi, Kurban Bayramı öncesinde, imkanı olmayan vatandaşlar için giyim mağazası açtı. Kızılay gönüllülerinin, ihtiyaç sahiplerinin bayramı yeni elbiselerle geçirebilmesi için gece gündüz çalışarak hayata geçirdiği mağazanın açılışı dün yapıldı. Küçükçekmece Belediyesinin tahsis ettiği alanda hayata geçirilen mağazanın açılışında konuşan Türk Kızılayı Küçükçekmece Şubesi Başkanı Hüseyin İpek, "Hayırsever vatandaşlarımız için köprü olduk. Gönüllü ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalıştı. Özellikle minik yavrularımızın bayramlık elbise mutluluğu, tüm yorgunluğumuzu aldı” dedi.
Raoul Petretta Kasımpaşa'da
Spor

Raoul Petretta Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, 25 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Raoul Petretta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
TEKNOFEST Girişim Programı başladı: Selçuk Bayraktar 'ilk kez' diyerek duyurdu
Teknoloji

TEKNOFEST Girişim Programı başladı: Selçuk Bayraktar 'ilk kez' diyerek duyurdu

TEKNOFEST Girişim Programı bugün İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanla başladı. T3 Girişim Merkezi'nin TEKNOFEST yarışmacılarını 2 farklı eğitimle destekleyeceği programla ilgili açıklama yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yarışmalarda finale kalmış, dereceye girmiş genç kardeşlerimizin projelerini geliştirmek maksadıyla bu yıl ilk kez TEKNOFEST girişim programını başlattık. Finale kalanlar da bugün desteği kazandıklarında ileri seviye eğitimlere tabi tutularak ülkemizin milli teknoloji hamlesindeki tam bağımsız yarınlarına hizmet etmek için yolculuklarına devam edecekler" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.