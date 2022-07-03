Dodurga'da seçimi büyük farkla AK Parti adayı kazandı: CHP ve İYİ Parti'den Deva Partisi adayına destek Çankırı'nın sekiz yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde, resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, yüzde 86,81 oyla kazandı. Belde seçiminde CHP ve İYİ Parti, Deva Partisinin adayını destekledi.

Abone Ol