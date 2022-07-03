Gündem Dodurgada seçimi büyük farkla AK Parti adayı kazandı CHP ve İYİ Partiden Deva Partisi adayına destek
ÇANKIRI

Dodurga'da seçimi büyük farkla AK Parti adayı kazandı: CHP ve İYİ Parti'den Deva Partisi adayına destek

Çankırı'nın sekiz yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde, resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, yüzde 86,81 oyla kazandı. Belde seçiminde CHP ve İYİ Parti, Deva Partisinin adayını destekledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Dodurga seçimini sonucu belli oldu! Dodurgada seçimi kim kazandı? Yüzde kaç oy aldı?
Dodurga'da seçim heyecanı.

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga’da nüfusun azalması sebebi ile belde statüsü 2014'te kaldırılmıştı.

Yapılan hukuk mücadelesinin ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da bugün seçim heyecanı yaşandı.

  • Belediye başkanlığı ve üç mahalle muhtarlığı için sandık kurulan Dodurga'da resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, kazandı.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN DEVA PARTİSİ ADAYINA DESTEK

CHP ve İYİ Parti, Deva Partisinin adayını destekledi.

Hasan Hüseyin Kaşıkçı.
Hasan Hüseyin Kaşıkçı.

OYLARIN YÜZDE 86,81'İNİ ALDI

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'un duyurduğu sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Kaşıkçı, yüzde 86,81 oy alarak belediye başkanı seçildi.

Tunç'un açıklamasına göre AK Parti 955 oyla yüzde 86,81'lik orana ulaştı.

Deva Partisi 23, TDP 14, Memleket Partisi 21, Adalet Partisi 23, Saadet Partisi 17, Y. Refah ise 41 oy aldı.

Vatandaşlar 8 yıl sonra sandığa gidiyor: 8 parti adayı yarışıyor
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Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yeniden belde statüsünün kazanılmasının ardından seçim heyecanı yaşanıyor.
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2014 yılında nüfusun azalması sebebi ile belde statüsünün kaldırıldığı Dodurga, yapılan hukuk mücadelesinin ardından yeniden belde statüsü kazandı.
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Belde statüsünün kazanılmasının ardından belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için sandık kuruldu. Dodurga'daki bin 411 seçmen, Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta saat 08.00'de oy kullanmaya başladı.
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8 aday belediye başkanlığı için yarışıyor<br><br>Oy kullanma işleminin devam ettiği seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu yarışıyor.
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Beldeye bağlı Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahallelerinde de muhtarlık seçimi yapılıyor. İlçede yaşayan vatandaşlar, yeniden belde statüsünün kazanılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ve belediye hizmetlerinden yararlanabileceklerini söyledi.
Vatandaşlar 8 yıl sonra sandığa gidiyor: 8 parti adayı yarışıyor
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