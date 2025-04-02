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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan gerçek gündem paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan gerçek gündem paylaşımı

15:072/04/2025, Çarşamba
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Cevdet Yılmaz paylaşımında, ülkenin gerçek gündeminin etkin dış politikayla milli menfaatleri korumak, terörsüz Türkiye hedefini hayata geçirerek çocuklar için huzurlu gelecek inşa etmek olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ülkemizin gerçek gündemi, bölgemizdeki jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederek etkin dış politika ile milli menfaatlerimizi korumak, terörsüz Türkiye hedefini hayata geçirerek çocuklarımız için huzurlu bir gelecek inşa etmek, deprem bölgemizde hızla devam eden inşa ve ihya çalışmalarını tamamlayarak şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek, istikrar içinde büyüme ve kalıcı sosyal refah için ekonomik programımızı kararlılıkla uygulamaya devam etmek, kritik alanlarda reformlar yaparak demokrasi ve kalkınma çıtasını yükseltmek."




#Cevdet Yılmaz
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Sosyal medya

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