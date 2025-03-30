Cevdet Yılmaz: İnsanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her gayretin karşısındayız

Suriye'nin ilk kez diktatörlük sonrası bayramı kutladığına vurgu yapan Yılmaz, "Bir an önce Suriye'de istikrarın güçlenmesini, Suriye'nin yeniden imar edilmesini ve orada yaşayan insanların bir daha geçmişteki o zulüm ve sıkıntılarla karşılaşmamasını temenni ediyorum. Aynı bayramları Filistinliler için de gelecekte görmeyi niyaz ediyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Şehit yakınlarına ve gazilerimize bir kez daha minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Bayramlar, büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızı sevindirdiğimiz, komşularla ve tüm toplumla bağlarımızı tazelediğimiz güzel zamanlar, bu güzel zamanları herkesin huzurlu geçirmesini diliyorum. Bayram vesilesiyle şunu da ifade etmek istiyorum; ulkemizi karıştırmaya çalışan, insanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısında olacağız. Hangi görüşten olursak olalım, hangi bölgeden, etnik kimlik veya mezhepten olursak olalım, şunu unutmamız lazım; hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Tarihimiz bir olduğu gibi geçmişimiz ve geleceğimiz de bir. Dünyanın zorlu bir döneminden geçiyoruz. Bir taraftan savaşlar bir taraftan ekonomik şartlar ve tüm bu şartlar içerisinde milli birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmemiz, pekiştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede özellikle 'Terörsüz Türkiye' hedefinin çok değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Terörün olmadığı, demokrasi ve kalkınmanın çok daha güçlü olduğu bir Türkiye, hepimizin geleceği adına son derece kıymetlidir. İnşallah ülkemiz, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacaktır" diye konuştu.