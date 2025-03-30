Cevdet Yılmaz: İnsanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her gayretin karşısındayız

Cevdet Yılmaz bayram namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Millet Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada "Ülkemizi karıştırmaya çalışan, insanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısında olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
, bayram namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Millet Camii'nde kıldı. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz,
"Bayramın, milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkılar sunmasını, pekiştirmesini diliyorum. Dünyada barış, esenlik ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Tabii ülkemiz huzur içinde bayramı karşılarken kalbimiz buruk; Gazze'de yaşanan insanlık dışı hadiseler, oradaki kardeşlerimizin karşı karşıya olduğu şartlar ve bu şartlarda bayramı karşılıyorlar olmaları hepimizi derinden üzüyor. Onlar için dua ediyoruz. Buradan selam ve dualarımızı iletiyoruz. Bayramın, Gazze'nin de kurtuluşuna, barışa, huzura kavuşmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Filistin davasının yanında olduk. Bütün imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Filistin kurtuluncaya, oradaki kardeşlerimiz huzura kavuşuncaya kadar bu çabamızı, gayretimizi sürdürmeye devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.
'Ülkemiz terörsüz Türkiye hedefine ulaşacaktır'
Suriye'nin ilk kez diktatörlük sonrası bayramı kutladığına vurgu yapan Yılmaz, "Bir an önce Suriye'de istikrarın güçlenmesini, Suriye'nin yeniden imar edilmesini ve orada yaşayan insanların bir daha geçmişteki o zulüm ve sıkıntılarla karşılaşmamasını temenni ediyorum. Aynı bayramları Filistinliler için de gelecekte görmeyi niyaz ediyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Şehit yakınlarına ve gazilerimize bir kez daha minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Bayramlar, büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızı sevindirdiğimiz, komşularla ve tüm toplumla bağlarımızı tazelediğimiz güzel zamanlar, bu güzel zamanları herkesin huzurlu geçirmesini diliyorum. Bayram vesilesiyle şunu da ifade etmek istiyorum; ulkemizi karıştırmaya çalışan, insanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısında olacağız. Hangi görüşten olursak olalım, hangi bölgeden, etnik kimlik veya mezhepten olursak olalım, şunu unutmamız lazım; hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Tarihimiz bir olduğu gibi geçmişimiz ve geleceğimiz de bir. Dünyanın zorlu bir döneminden geçiyoruz. Bir taraftan savaşlar bir taraftan ekonomik şartlar ve tüm bu şartlar içerisinde milli birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmemiz, pekiştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede özellikle 'Terörsüz Türkiye' hedefinin çok değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Terörün olmadığı, demokrasi ve kalkınmanın çok daha güçlü olduğu bir Türkiye, hepimizin geleceği adına son derece kıymetlidir. İnşallah ülkemiz, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacaktır" diye konuştu.
"Birlik olmak zorundayız"
Yılmaz, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların bayramını kutladı ve Türkiye'nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalara da değinerek,
"Millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Her bayramda tazelenerek, geçmişimizin değerlerini unutmadan ve bu değerleri gelecek nesillere en güzel şekilde aktaracağız. Ama bir taraftan içinde bulunduğumuz dünyanın şartlarını da çok iyi kavrayarak, güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Türkiye, birliğini ve beraberliğini pekiştirip, gücünü artırdıkça inanıyorum ki dünyadaki tüm mazlumlara daha fazla sahip çıkacak, onlara güç verecektir. Maalesef kuralların, hukukun işlemediği, insan haklarının çiğnendiği bir ortamdan geçiyoruz. Güç mücadelelerinin ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Hiç kimsenin merhametine güveneceğimiz bir ortamda değiliz, güçlü olmak zorundayız, birlik olmak zorundayız, çok çalışıp ülkemizi güçlü yarınlara taşımak zorundayız. Millet olarak bunu yapacağımıza inanıyorum"
dedi.
#Cevdet Yılmaz
#Ramazan
#bayram