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MERSİN

Dezenfektan sürdü ehliyetini kaptırdı: Talihsiz sürücü hukuk mücadelesi başlattı

Mersin'de dezenfektan kullandıktan sonra kamyonetiyle girdiği uygulama noktasında yapılan kontrolde 0,26 promil alkollü çıkan Ferit Aslan'a 1128 TL para cezası kesilip, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. 2 saat sonra gittiği hastanede yaptırdığı kan testinde sıfır promil çıkan Aslan, hukuk mücadelesi başlattı. Konuyu değerlendiren Kimya Mühendisleri Odası Mersin Temsilcisi Emre Üresin, araç içerisinde kullanılan dezenfektan ya da kolonyanın alkolmetrenin sonucunu etkilemesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Mağdur olduğunu söyleyen sürücü, hukuk mücadelesi başlattı.
Mağdur olduğunu söyleyen sürücü, hukuk mücadelesi başlattı.

Kentten kamyonetiyle şehirler arası nakliyat yapan Ferit Aslan, geçen yıl 21 Kasım'da İstanbul'a yük götürürken Ankara Şeriflikoçhisar'da bir akaryakıt istasyonuna girip yakıt aldı. İstasyondan çıkarken dezenfektan ve kolonya kullanan Aslan, aracına binerek İstanbul'a doğru devam etti. Aslan, 00.57'de trafik uygulamasında 0,26 promil alkollü çıktı. Alkol almadığını, kullandığı dezenfektan ve kolonyanın etkisiyle böyle bir durumun yaşandığını kaydeden Aslan, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne giderek kan testi oldu. Aslan'ın buradaki kan testi 0 promil çıktı.

  • Aslan, alkolmetrede çıkan 0,26 promilin dezenfektan ve kolonyanın etkisinden olabileceğini söylese de cezai işlem uygulandı. Alkollü araç kullanmaktan 1128 TL para cezası kesilen Aslan'ın ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.


Uzman isim uyardı: Dezenfektan sürdükten sonra ateş yakmak için 3 dakika bekleyin
HAYAT
Uzman isim uyardı: Dezenfektan sürdükten sonra ateş yakmak için 3 dakika bekleyin

'ARACIMI KULLANAMIYORUM, MAĞDUR OLDUM'

Ehliyetine el konulan Aslan, kararın düzeltilmesi için hukuk mücadelesi başlattı. Ticari aracın ailesinin geçim kaynağı olduğunu ehliyeti alındığı için eve ekmek götüremediğini belirten Aslan, "Ehliyetim benim ekmek kapım. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Kullandığım dezenfektan ve kolonya nedeniyle ehliyetime 6 ay el konuldu. 3 aydır aracımı kullanamıyorum. İş çıkınca mecburen şoför buluyorum. Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum. Ben alkollü araç kullanmadım. Evim kira, borcum var. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım" dedi.

Alkollü olmadığını kan testiyle ispatlayıp ehliyetini geri aldı
GÜNDEM
Alkollü olmadığını kan testiyle ispatlayıp ehliyetini geri aldı

UZMAN: 'DEZENFEKTAN PROMİL DÜZEYİNİ ETKİLER'


Kimya Mühendisleri Odası Mersin Temsilcisi Emre Üresin de araç içerisinde kullanılan dezenfektan ya da kolonyanın alkolmetrenin sonucunu etkilemesinin mümkün olduğunu söyledi. Alkolmetrenin hem alınan alkolü hem de solunan havadaki alkolü ölçtüğünü belirten Üresin, "Araç sürücülerinin kullandığı, eline yüzüne sürdüğü, soluduğu dezenfektan ya da kolonya promil düzeyini etkiler. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için kolonya ya da dezenfektanı evden çıkmadan kullanalım. Bir süre bekleyerek trafiğe çıkmamız bizim alkol uygulamasında mağdur olmamamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

''Hayatımda alkole el uzatmadım'': Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı kolonyadan olduğunu iddia etti
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Yaşanan olay, 2 ay önce İnegöl ilçesinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki Mustafa Diricanlı, polis uygulama noktasında durduruldu.
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Yapılan alkol testinde Diricanlı'nın 0.56 promil alkollü olduğu sonucu çıktı. Bunun üzerine ehliyetine el konulan sürücüye, bin 228 lira ceza uygulandı.
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İnegöl'de bir koltuk üretim firması ortaklarından olan ve yüzde 51 oranında fiziki engeli bulunan Diricanlı, kullandığı kolonyadan ötürü alkollü çıktığını öne sürdü.
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Diricanlı, “Bir ATM'den para çektim. Sonrasında dezenfektan amaçlı kolonya kullandım, yüzüme sürdüm ve maskemi takarak yola çıktım. 50 metre ileride polis trafik kontrolüne denk geldim. Alkol testi yapıldı. Alkolmetre 0.56 promil alkollü olduğumu gösterdi. Hayatımda alkol kullanmadım. Şok geçirdim. Alkol kullanmadan, alkolden yargılanıyorum. Ekiplere söyledim, kolonya kullandığımı söyledim. Fakat yapacak bir şey yoktu. Savcılığa itiraz dilekçemi verdim” dedi.
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Bacağındaki rahatsızlıktan ötürü yürümekte zorlandığını fiziksel engelli Diricanlı, “Araç kullanmak zorundayım. Annem rahatsız, onu her gün Bursa'ya götürmek zorundayım. Kendi iş yerim var. Çalışanlarımı taşımak durumunda kalıyorum. Araçsız bunları yapamam. Fiziki rahatsızlığımdan dolayı araç kullanmak zorundayım. Yürümekte zorlanıyorum. Alkole karşı olan ve hayatımda alkole el uzatmadığım halde alkolden dolayı mağdur oluyorum” diye konuştu.
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Pandemi dönemini hatırlatan Diricanlı, “Kendi kronik rahatsızlıklarım var. Kolonya bu işin dezenfektanı diyorlar. Sürekli bunu kullanmak zorundayım. Onun için de kolonyayla dezenfekte etmekten ziyade başımıza bela oldu. Yetkililere sesleniyorum; kolonya kullanalım mı, yoksa kullanmayalım mı? Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.
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''Hayatımda alkole el uzatmadım'': Sürücü 0.56 promil alkollü çıktı, kullandığı kolonyadan olduğunu iddia etti
Bursa'da, otomobiliyle trafikte seyir halindeyken polis ekiplerince durdurulan sürücü Mustafa Diricanlı (39), yapılan uygulamada 0.56 promil alkollü çıktı. Hayatı boyunca hiç alkol kullanmadığını dile getiren sürücü, kolonya kullandığı için alkollü çıktığını öne sürerken; ehliyetine el konularak, bin 228 lira ceza uygulandı.
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