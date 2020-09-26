Uzman isim uyardı: Dezenfektan sürdükten sonra ateş yakmak için 3 dakika bekleyin

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle alkol bazlı dezenfektanların kullanımı yüksek oranda arttı. Her yaşta kişilerin kullandığı dezenfektanlar bazı tehlikeleri beraberinde getiriyor.

"EN AZ 3 DAKİKA BEKLEYİN"

Sosyal hayatımızda sık sık kullandığımız dezenfektanların yanıcı özelliği nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Dezenfektanları virüsü öldürücü özelliğinden dolayı hem kendimiz kullanıyoruz hem de çocuklarımıza dezenfektan kullanımının önemini anlatıyoruz. Ancak dezenfektan sürdükten hemen sonra ateş ile temasınızın olmaması gerekiyor.

Örneğin sigara yakmak büyük bir tehlike oluşturabilir. Çocuklar da fırsat bulduklarında çakmak ya da kibritle oynamaya çalışabilirler. Hem kendimizi korumak hem de çocuklarımızı korumak için dezenfektan kullandıktan sonra kibrit ya da çakmak yakılmamalı. En az 3 dakika geçmesi sağlanmalı. Kişiler bu konuda dikkatli olmazsa ellerinde, kollarında yanıklar oluşabilir" dedi.

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MERDİVEN ALTI ÜRETİME KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI

Dezenfektanlarda olması gereken alkol oranının yüzde 70 olduğunu, ancak merdiven altı üretim yapan bazı firmaların yüzde 90 oranında alkol kullanabildiğini ifade eden Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Artık dezenfektanlar hayatımızın içinde. Çünkü koronavirüs 20 saniye sabunlu su ile yıkadığımızda yok oluyor. Sabunlu suyu evimiz, iş yerimiz ve okul dışında açık alanda bulamıyoruz. Elimizi, parmak aralarını, tırnak diplerini ovalayarak, elimizde bulunan olası virüsü yok ediyoruz. Bununla birlikte bazı tehlikeler de belirdi.

Çok uzun süre kullanıldığında alkol oranı yüksekse egzama gibi bazı cilt hastalıklarına neden oluyor. Önemli bir başka konu olarak da yanık karşımıza çıktı. Türkiye'de de bu konuyla ilgili vakalar olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Alkol bazlı dezenfektanlar ve alkol kolayca yanabiliyor, alev alabiliyor. Önerilen oran aslında yüzde 70. Ancak piyasada çok miktarda merdiven altı dezenfektan olduğunu biliyoruz. Bunların içine yüzde 80, yüzde 90 oranında alkol koyan bazı merdiven altı firmalar var. Fiyatı ucuz diye kişiler bunu rahatlıkla temin edebiliyor" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:44 Yerli ve milli bor katkılı dezenfektan BOREL'in seri üretimi başladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BOREL'in seri üretimde olduğunu belirtti. BOREL'in haftaya raflardaki yerini alacağını kaydeden Dönmez, 'Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz.' ifadelerini kullandı.

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'DEZENFEKTAN KULLANDIKTAN SONRA SİGARA YAKAN KİŞİ ALEV ALABİLİR'

İçinde bulunan alkol nedeniyle dezenfektanı sürdükten sonra alev alma olasılığı bulunduğuna dikkati çeken Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, ebeveynleri de çocukları konusunda dikkatli olmaya davet ederek, "Tam eli ıslakken, alkol varken çakmak çakarsa ya da eline sigara alıp, kibrit çakarsa alev alma olasılığı yüksek. Çünkü alkol henüz uçmamış ve dağılmamış oluyor. Bu tehlikeyi vurgularken, çocuklarımızı da unutmayalım.

Biz Herkes İçin Acil Sağlık Derneği olarak ev kazalarına fırsat buldukça dikkat çekiyoruz. Ancak bu dönemde bu konuda bir artış olabileceğini de görüyoruz. Çünkü dezenfektanları her yaş grubundaki çocuklar da kullanıyor. Biz onların ellerine kendimiz sürüyoruz ve onları da bu konuda teşvik ediyoruz ve bir yandan temizliği öğretiyoruz. Çocuklar doğal olarak meraklı. Ancak o şekilde keşfediyor, öğreniyor ve geleceğe hazırlık yapıyor. En çok evde oynamak istedikleri çakmak ve kibrit. Bu konuda özellikle ebeveynlerin ve aile büyüklerinin hassasiyet göstermesi gerekiyor. Çakmağı, kibriti ortalıkta bırakmamalılar" diye konuştu.



FOTOĞRAF 11 Bingöl merkezde eğitim veren 850 öğrencili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, öğretmen ve metal bölümü öğrencileriyle birlikte kolları sıvadı, bu kezde dezenfektan stanttı üretimine başladı.Günlük 50 adet el temassız sensörlü ve pedallı dezenfektan stanttı üreten okul, hem kentteki kamu kurum ve kuruluşlardan hem özel sektörle, çevre illerden sipariş almaya başladı. Yıllık 1 milyon TL ciro yaptıklarını belirten Okul Müdür Ahmet Aşar, “1967 yılında kurulan okulumuz 6 bölümde faaliyetlerini sürdürmektedir. Döner sermaye işletmesinde çok aktif bir şekilde okulumuzun faaliyetleri sürüyor. Yıllık 1 milyon TL ciroyu yakalamış bulunmaktayız. Hedefimiz, 2 milyon TL ciroyu yakalamak, okul olarak planladığımız bu” dedi. “Pandemi sürecinde kolları sıvadık” <br> <br> El temassız sensörlü ve ayak pedallı dezenfektan stanttı üretimi yaptıklarını aktaran Aşar, “Gerek dünyayı gerekse ülkemizi etkisi altına alan bu pandemi sürecinde okul olarak ülkemize bir katkımızın olmasını istedik. Bu çerçevede gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz gerek okul idaremizle beraber neler yapabileceğimizi görüştük. Daha sonra dezenfektan stantlarını üretmek için kollarımızı sıvadık. 2 çeşit dezenfektan standı ürettik... Sensörlü ve pedalı dezenfektan stantları ürettik. Üretimini yaptıktan sonra kamu, kurum ve kuruluşları ve özel sektörden birçok talep gelmeye başladı. Bu talepler çevre illere kadar yayıldı. Bu siparişlerimizi yetiştirmek için öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz çok ciddi çalışmalar ortaya koymaya başladı. Günlük ortalama 50 adet dezenfektan standı üretim kapasitesine ulaştık” şeklinde konuştu. “Öğrencilerimize katkı sunduğumuz için mutluluk duyuyoruz” <br> <br> Öğrencilerin burada çalışarak hem okul harçlıklarını çıkardıklarını hem de aile ekonomilerine katkı sunduklarını dile getiren Aşar, “Öğrencilerimizin bu süreçte hem aile bütçelerine hem de kendi okul harçlıklarını çıkarmak için var gücüyle çalıştıklarını gördük. Bu noktada öğrencilerimize katkı sunduğumuz için mutluluk duyuyoruz... Okulumuz fabrika gibi çalışarak Bingöl’ümüze hayırlı hizmetler yapmıştı. Bu stantların tasarımları ve çalışları tamamen okulumuz öğretmen ve öğrencilerine ait. Bu süreçte bu siparişleri yetiştirmek için geceli, gündüzlü çalışıyoruz”ifadelerini kullandı. Stant üretiminde hocalarıyla birlikte çalışan 12’inci sınıf öğrencisi Kadir Orman ise “ Pandemi nedeniyle hocamız ve arkadaşlarımızla bir araya geldik ve dezenfektan standı üretmeye karar verdik. Sensörlü ve pedallı stantlar üretmeye başladık, üretmeye devam ediyoruz. Çevre illerden de bu stantlara yoğun bir istek var”diye bilgi verdi. 1 milyon lira ciro yapan okul, dezenfektan standıı üretimine başladı 1 milyon lira ciro yapan okul, dezenfektan standıı üretimine başladı 1 milyon lira ciro yapan okul, dezenfektan standıı üretimine başladı 1 milyon lira ciro yapan okul, dezenfektan standıı üretimine başladı Bir milyon lira ciro yapan okul, dezenfektan standıı üretimine başladı Bingöl'de bacasız fabrika gibi çalışan yıllık 1 milyon TL ciro yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ile öğrenciler, kentteki kurumlar için el temassız dezenfektan stantları üretirken, çevre illerden sipariş almaya başladı.

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FOTOĞRAF 8 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla seri üretimi yapılan borlu el dezenfektanın ismi belli oldu. Üretimi ve dağıtımı kesintisiz devam eden Borel önümüzdeki hafta raflarda olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ürünle ilgili olarak “İçeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor” dedi. Kovid-19 ile mücadelede en önemli noktalardan birinin kişisel hijyenin sağlanması olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, “Özellikle kirli yüzeylere temas eden ellerin en az 20 saniye boyunca yıkanması, eğer böyle bir imkân yoksa el dezenfektanlarıyla hijyenin sağlanması salgının yayılmasını önleme açısından büyük önem taşıyor” hatırlatmasında bulundu. Bakan Dönmez şöyle konuştu: “Bakanlık olarak hijyen ihtiyacının yerli üretimle sağlanması için bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Öncelikle kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece hem piyasanın artan talebine hızla cevap verdik hem de fiyatların aşırı yükselmesini engelledik” değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19 ile mücadele kapsamında uzun zamandır BOREN tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdiklerini kaydeden Bakan Dönmez, şunları söyledi: “Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece cildin üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor. Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.” Eti Maden tesislerinde BOREL’in seri üretimine başladıklarını söyleyen Bakan Dönmez, “Hafta başında inşallah bir lansmanla kamuoyuna duyurusunu yapacağız ve ardından Borel’i vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk etapta 100 ml. boyutundaki Borel el dezenfektanlarını uygun fiyattan piyasaya sunacağız. 1 litre ve 5 litrelik boyutlardaki üretim çalışmalarımız halen devam ediyor. İBu süreçte kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde ihtiyaç duyan dost ve kardeş ülkelere de yardım elimizi uzattık ve bir kere daha insanlığın vicdanı olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik” dedi. Borlu el dezenfektanı: Haftaya raflarda olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimi yapılan borlu el dezenfektanın ismi belli oldu. Üretimi ve dağıtımı kesintisiz devam eden Borel önümüzdeki hafta raflarda olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ürünle ilgili olarak “İçeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor” dedi.



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FOTOĞRAF 7 Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, virüs nedeniyle eğitime ara verse de koronavirüsle mücadele kapsamında antibakteriyel dezenfektan üretimini sürdürüyor. Toplamda bin 77 öğrencisi bulunan okulun Kimya Teknolojisi Alanı döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl 3 milyon 377 bin TL ciroya ulaşan okul, bu yıl ise değişik bir misyon üstleniyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında kurumların antibakteriyel dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışan okul, günde 40 ton üretim kapasitesiyle çalışıyor. Virüs öncesinde Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileriyle yapılan üretim faaliyeti şimdi ise öğrencilerin yaş sınırına takılması nedeniyle öğretmenler ve okuldan mezun olan usta öğreticiler tarafından yapılıyor. “Günde 40 ton kapasitemiz var, toplam 400 ton dezenfektan ürettik” Şimdiye kadar 400 ton dezenfektan üreterek, ilgili kurumlara gönderdiklerinin altını çizen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Melek Çelebi, şu şekilde açıklamada bulundu: “Korona virüsü ile mücadele kapsamında öncelikle amacımız, dezenfektan üretip, ilimize ve çevre illere faydalı olmaktır. Bu manada da 200 ton klor bazlı 200 ton da alkol bazlı dezenfekten üretimi yapıp hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektöre gönderdik. Bundan sonraki süreçte de istek tarzında yine öncelikle antibakteriyel ürünler üzerinde çalışıyoruz. Sipariş olduğu takdirde günde 40 ton üretim kapasitesiyle çalışabiliyoruz. Yakın zamanda alkol ve klor bazlı olarak 400 ton dezenfektan üreterek, sipariş veren yerlere ulaştırdık. Bunun yanında 100 ton sıvı sabun ve antibakteriyel köpük sabun üreterek, ilgili yerlere gönderdik.” “Öğrenciler 20 yaş altı sınırına takılınca öğretmenler ve usta öğreticilerle üretim yapıyoruz” Öğrencilerin sokağa çıkma yasağına takılmasının ardından üretime ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Çelebi, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Okulumuzda beceri eğitimde olan ve üretime katılan öğrencilerimiz 20 yaşının altında olduğu için onları evlerine gönderdik. 20 yaş üstü mezun olan çocuklarımız var. Bunlar sigortalı olarak çalışıyorlar. Alan öğretmenlerimiz, teknik müdür muavinimiz ve müdür olarak ben, sürece katkı sağlayarak üretime devam ediyoruz. Burada 50 çeşit ürün üretirken bunlardan 20 çeşidi de antibakteriyel ürünlerden oluşuyor.” Okulun Kimya Teknolojisi Alanı’nda 20’si antibakteriyel olmak üzere toplam 50 çeşit temizlik ürünü üretiliyor. Fabrika gibi okul Türkiye’ye dezenfektan üretiyor Günde 40 ton kapasiteyle çalışan 50 çeşit temizlik ürünü üreten Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı'na takılınca üretime okulda bulunan hocalar ve usta öğreticiler devam ediyor. BiP'te paylaş

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