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Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Altaylının tepki çeken yazısına karşı harekete geçti
İSTANBUL

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Altaylı'nın tepki çeken yazısına karşı harekete geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Altaylı'nın tepki çeken yazısına karşı harekete geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün bir sitede gazeteci Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan köşe yazısına ilişkin, "Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
Fatih Altaylı
Fatih Altaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı, gazeteci Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan 'Yabancı derken' başlıklı yazıda yer verilen "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun." sözüne ilişkin açıklama yaptı.

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Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.


Hukuki yollara başvurulacak


Açıklamada, "Bugün Habertürk internet sitesinde Sayın Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan 'Yabancı derken' başlıklı yazıda yer verilen "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun." sözü, Sayın Başkanımız Ali Erbaş'a ait değildir. Sayın Altaylı, Sayın Başkanımızı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alan ve mütemadiyen yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabından yayınlanan ve tamamen iftiradan ibaret bir içeriği araştırmadan köşesine taşıyarak bir yazı kaleme almıştır. Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır" denildi.

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