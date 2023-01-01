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Diyarbakır’da feci kaza: Bir polis şehit oldu.
Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kantar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FPH 196 araç, ana yolda bulunan bariyerler biçip içerisinde 2 polisin bulunduğu 46 AFF 530 plakalı otomobilin tavanını biçerek ardından 27 AHF 226 plakalı ticari araca çarparak durdu.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde polis Kemal Güleç’in hayatını kaybettiğini belirlerken, 1’i polis 5 yaralı kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.