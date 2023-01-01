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Diyarbakır’da feci kaza: Bir polis şehit oldu

Diyarbakır’da üç aracın karıştığı trafik kazasında bir polis şehit oldu, biri polis beş kişi de yaralandı.

20:50 . 23/01/2023 Pazartesi
IHA
Diyarbakır’da feci kaza: Bir polis şehit oldu.

Diyarbakır’da feci kaza: Bir polis şehit oldu.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kantar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FPH 196 araç, ana yolda bulunan bariyerler biçip içerisinde 2 polisin bulunduğu 46 AFF 530 plakalı otomobilin tavanını biçerek ardından 27 AHF 226 plakalı ticari araca çarparak durdu.

  • Kazada, bir polis şehit oldu; biri polis beş kişi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde polis Kemal Güleç’in hayatını kaybettiğini belirlerken, 1’i polis 5 yaralı kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Diyarbakır
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#Şehit
37 dakika önce
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Diyarbakır’da feci kaza: Bir polis şehit oldu
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