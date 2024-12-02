Dün Şam bugün Ankara: Suriye'de mevzi kaybeden İran telaşlandı

"Bu gruplar Suriye'de güvensizlik ortamı yaratmaya teşvik edildi. Suriye'deki grupların yeniden aktive edilmesi ve Halep'e saldırmaları endişe vericidir. Suriye'nin istikrarsızlaşmasının sonuçlarını tüm bölge ülkeleri görecek. Bu proje bize göre bir siyonist projesi. Kimse bu siyonistlerin rolünü göz ardı etmemeli. Bizim Suriye hükümetine desteğimiz kesindir. Bugüne kadar nasıl ki yanlarında durduysak yine yanlarında durmaya devam edeceğiz."