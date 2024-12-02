Dün Şam bugün Ankara: Suriye'de mevzi kaybeden İran telaşlandı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araçki dün Esed, bugün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.
Suriye'de Esed rejiminin muhalifler karşısında aldığı ağır yenilginin ardından İran diplomatik hamle başlattı. Dün Şam'da Esed ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Abbas Araçki bugün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Suriye’de muhalif gruplar rejim güçlerine yönelik saldırılarını artırarak
’ya doğru ilerliyor. Öte yandan, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Rıfat’taki YPG kontrolüne son verdi ve Münbiç yönünde çatışmalar sürüyor.
SMO Tel Rıfat’ın alınmasının ardından yeni hedef olarak Münbiç'i belirledi. Ankara ise bölgedeki gelişmelerle ilgili yoğun diplomatik temas halinde.
Suriye’deki çatışmaların birdenbire yeniden hareketlenmesi bir kez daha Ankara'yı Suriye ile ilgili her şeyin merkezi haline getirdi.
Suriye'de, Halep kent merkezine giren Beşar Esed rejimi karşıtı muhalif gruplar, birçok bölgede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi.
İran'dan diplomatik girişim
Suriye’deki gelişmeler dünya gündeminin odağındayken, bölge ülkeleri arasında diplomatik trafik hız kazandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Araçki, Türkiye ziyaretinden önce dün Şam’a giderek Beşar Esed ile görüştü. Görüşmede İran’ın, Suriye’ye her koşulda destek vermeye devam edeceği vurgulandı.
Bugün Ankara’ya geçen Araçki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye’deki çatışmaların nedenine dair değerlendirmelerde bulunan Araçki, bu durumu kendince
olarak tanımladı.
"Suriye hükümetine desteğimiz kesindir"
"Bu gruplar Suriye'de güvensizlik ortamı yaratmaya teşvik edildi. Suriye'deki grupların yeniden aktive edilmesi ve Halep'e saldırmaları endişe vericidir. Suriye'nin istikrarsızlaşmasının sonuçlarını tüm bölge ülkeleri görecek. Bu proje bize göre bir siyonist projesi. Kimse bu siyonistlerin rolünü göz ardı etmemeli. Bizim Suriye hükümetine desteğimiz kesindir. Bugüne kadar nasıl ki yanlarında durduysak yine yanlarında durmaya devam edeceğiz."
İranlı mevkidaşının ardından Suriye'de yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'deki çatışmalarda dış müdahale aranmasının yanlış olduğunu ve sorunların sebebinin 13 yıldır sorunları çözmeyen Suriye Devlet Başkanı Esad olduğunu belirtti.
"Suriye'de olanları dış müdahaleyle açıklamak yanlış"
diyen Fidan,
"Geldiğimiz noktada çözülmeyen sorunlar Astana formatının kapsamından çıkmıştı. Meseleler güç ve karmaşık. Suriye'deki meşru muhalefet ve rejim arasındaki diyalog eksikliği bu çatışma sürecine neden oldu"
diye konuştu.
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