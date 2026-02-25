Yeni Şafak
Edirne'de otomobil tarlaya savruldu: Biri çocuk üç yaralı

22:2625/02/2026, Çarşamba
DHA
Edirne İpsala'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 yaşındaki çocuk dahil 3 kişi yaralandı. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne’nin İpsala ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya savrulduğu kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu 9’uncu kilometrede meydana geldi. Keşan’dan, İpsala yönüne giden O.U. (31) yönetimindeki 22 AFB 770 plakalı otomobil, yolun 9’uncu kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada, sürücü O.U. ile otomobilde bulunan T.T. (24) ve oğlu G.T. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



#Edirne
#İpsala
#Kaza
