Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirneliler taşkın riski bulunan nehir kenarına akın etti

Edirneliler taşkın riski bulunan nehir kenarına akın etti

18:3723/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Edirne’de son günlerde etkili olan yağışlar ve Bulgaristan’daki baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Meriç Nehri’nde taşkın riski yeniden gündeme geldi. Nehirde su seviyesinin yükseldiğini duyan vatandaşlar ise nehir kenarına akın etti.

Meriç Nehri’nde taşkın riski bulunurken, sosyal medya ve televizyonlardan bunu öğrenen birçok vatandaş çocukları ile beraber nehir kenarına geldi. 

Vatandaşlar, taşkının etkili olduğu noktalarda cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekimleri yaptı. 

Özellikle nehir yatağına yakın alanlarda suyun yayılımı dikkat çekti.

Yetkililer, su seviyesindeki artışın yakından takip edildiğini belirtirken, vatandaşlara nehir kenarında dikkatli olunması ve güvenlik şeritlerinin aşılmaması yönünde uyarılarda bulundu.


#Edirne
#Taşkın
#Meriç Nehri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi 2026 kaç TL olur, resmi açıklama ne zaman? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi tahmini tutar