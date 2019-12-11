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EDİRNE

Edirne’de sinek ilaçlı saldırgan paniği: PÖH operasyon düzenledi

Edirne’de minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara sinek ilacıyla saldıran ve 3 kadının yaralanmasına neden olan Cezayir uyruklu olduğu belirlenen saldırganın metruk binalarda kaldığının tespit edilmesi üzerine Özel Harekat Polisleri operasyon düzenledi.

Haber Merkezi İHA
Özel Harekat Polisleri operasyon düzenledi.
Özel Harekat Polisleri operasyon düzenledi.

Edirne’de geçtiğimiz 2 Aralık 2019 tarihinde, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi A.Y.Ö’ye, 1 saat sonra Edirne Toplu Ulaşım Sistemine ait minibüsteki yaşlı kadına, ardından da kaldırımda yürüyen genç kıza yanında bulunan sinek ilacını yüzlerine atmak suretiyle saldıran ve kadınları hafif yaralayan saldırganın o dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Metruk binalar didik didik arandı.


Görüntülerde, anne ve kızın kaldırımda yürüdüğü görülüyor. Bu sırada erkek bir şahsın anne ve kızın yanına gelip elinde bulunan maddeyi kızın yüzüne attığı ve etrafta panik ve telaş anları güvenlik kamerasına yansıyor. İkinci saldırı olayı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kızların kaldırımda yürüdüğü ve saldırganın sıvıyı atıp hızlıca bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Edirne Toplu Ulaşım Sistemine ait minibüste yolculara sıvıyı attıktan sonra şahsın durakta indiği ve elinde bulunan şişeyi yola attığı üçüncü saldırı da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Özel harekat polisinden operasyon


Tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şahsın alışveriş yaptığı iş yerlerini belirledi. Parmak izi araştırmalarının ardından saldırganın Cezayir uyruklu olduğu tespit edildi. Cezayir uyruklu saldırganın Dilaverbey Mahallesi’nde de görülmesinin ardından Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonlarda tüm metruk binalar didik didik arandı. Hiçbir yerde bulunamayan saldırganın yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçtığının üzerinde duruluyor. Soruşturma sürüyor.

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