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İSTANBUL

Edirnekapı metrobüs durağında çalışma: İki hafta sonu kapatılacak

İstanbul'da Edirnekapı metrobüs durağı, yenileme ve genişletme çalışmaları nedeniyle 9 Ekim Cuma'yı 10 Ekim Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı Beylikdüzü istikametine tek yönlü, 16 Ekim Cuma gecesi ise Söğütlüçeşme yönünde yolculara kapatılacak.

Haber Merkezi DHA
Edirnekapı metrobüs durağı yenileme çalışması nedeniyle iki hafta sonu kapatılacak.
Edirnekapı metrobüs durağı yenileme çalışması nedeniyle iki hafta sonu kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 44 istasyonlu ve günlük 1 milyona yakın yolcu taşıyan metrobüs hattındaki yolcu yoğunluğunu azaltmak, engelli erişimini sağlamak amacıyla, istasyonları yeniliyor ve genişletme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda, Edirnekapı İstasyonu’nda Temmuz ayında başlatılan genişletme çalışmaları devam ediyor.

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Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi

12 Ekim Pazartesi bitirilecek

İstasyon, bariyerlerin ve zemin beton imalatının yapılabilmesi için, 9 Ekim Cuma’yı 10 Ekim Cumartesi’ye bağlayan gece yarısı, Beylikdüzü istikametine tek yönlü kapatılacak. Çalışmalar hafta sonu tamamlanıp 12 Ekim Pazartesi saat 05:00’te bitirilecek ve hat, çift yönlü kullanıma açılacak.

  • Aynı şekilde, bir sonraki hafta sonu, yani 16 Ekim Cuma gecesi Söğütlüçeşme yönü yolculara kapatılacak. Bu çalışmalar da hafta sonu tamamlanıp 19 Ekim Pazartesi sabah 05:00’te istasyon, çift yönlü olarak kullanıma açılacak.

Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyecek çalışma başladı: Bir ay sürecek
FOTOĞRAF 9
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü'nde bir ay boyunca 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın ilk etabı başladı.
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Gece saatlerinde başlayan çalışmanın birinci etabında Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatıldı.
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İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.
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Bir ay boyunca sürecek olan çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyecek çalışma başladı: Bir ay sürecek
Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışması başladı. Köprüde trafik yoğunluğuna neden olan çalışmalar havadan görüntülendi.

Bir önceki ya da sonraki istasyonda iniş-biniş yapılabilecek

İlk hafta sonu istasyonun Beylikdüzü istikametinde kapıların ters tarafta kalması nedeniyle yolcu iniş ve binişleri yapılamayacak. Yolcular bir önceki veya bir sonraki istasyondan inip binebilecek. Bir sonraki hafta sonu bu kez Söğütlüçeşme istikameti kapatılacağından, bu yöne gitmek isteyen İstanbullular, bir önceki veya bir sonraki istasyondan iniş veya biniş yapabilecek.

Haliç Köprüsü kilit: İBB'nin çalışmaları sürücüleri isyan ettirdi
FOTOĞRAF 19
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Haliç Köprüsü'nün karayolu ile bağlantısını sağlayan 'derz'lerin aşınması üzerine çalışma başlattı.
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Bir ay sürmesi planlanan yol çalışması ikinci gününde de devam etti.
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Gece saatlerinde devam eden çalışmalar nedeniyle Haliç Köprüsü'nün Çağlayan istikametinde yoğun trafik oluştu. Oluşan trafik havadan da görüntülendi.
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İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak çalışmalar 4 etapta tamamlanacak.
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Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı - Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi 7 gün boyunca kapatılacak.
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İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. Üçüncü aşamada Edirnekapı - Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi 2. aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak.
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Son aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.
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Çalışmanın devam edeceği süre içinde, 15 gün boyunca metrobüs hattında seferler, yaklaşık 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak.
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Seferler sırasında sorun yaşanmaması için İETT, bölge giriş ve çıkışlarına görevliler yerleştirdi.
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Görevliler, seferler sırasında metrobüs sürücülerini yönlendirecek.
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Ayrıca, çalışma alanında yaşanabilecek olası metrobüs arızalarına anında müdahale etmek üzere, acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak.
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Haliç Köprüsü kilit: İBB'nin çalışmaları sürücüleri isyan ettirdi
Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışmaları ikinci gününde de devam etti. Gece saatlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi.


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