Edirnekapı metrobüs durağında çalışma: İki hafta sonu kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 44 istasyonlu ve günlük 1 milyona yakın yolcu taşıyan metrobüs hattındaki yolcu yoğunluğunu azaltmak, engelli erişimini sağlamak amacıyla, istasyonları yeniliyor ve genişletme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda, Edirnekapı İstasyonu’nda Temmuz ayında başlatılan genişletme çalışmaları devam ediyor.

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12 Ekim Pazartesi bitirilecek

İstasyon, bariyerlerin ve zemin beton imalatının yapılabilmesi için, 9 Ekim Cuma’yı 10 Ekim Cumartesi’ye bağlayan gece yarısı, Beylikdüzü istikametine tek yönlü kapatılacak. Çalışmalar hafta sonu tamamlanıp 12 Ekim Pazartesi saat 05:00’te bitirilecek ve hat, çift yönlü kullanıma açılacak.

Aynı şekilde, bir sonraki hafta sonu, yani 16 Ekim Cuma gecesi Söğütlüçeşme yönü yolculara kapatılacak. Bu çalışmalar da hafta sonu tamamlanıp 19 Ekim Pazartesi sabah 05:00’te istasyon, çift yönlü olarak kullanıma açılacak.

FOTOĞRAF 9 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü'nde bir ay boyunca 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın ilk etabı başladı. Gece saatlerinde başlayan çalışmanın birinci etabında Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatıldı. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak. Bir ay boyunca sürecek olan çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyecek çalışma başladı: Bir ay sürecek Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışması başladı. Köprüde trafik yoğunluğuna neden olan çalışmalar havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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Bir önceki ya da sonraki istasyonda iniş-biniş yapılabilecek

İlk hafta sonu istasyonun Beylikdüzü istikametinde kapıların ters tarafta kalması nedeniyle yolcu iniş ve binişleri yapılamayacak. Yolcular bir önceki veya bir sonraki istasyondan inip binebilecek. Bir sonraki hafta sonu bu kez Söğütlüçeşme istikameti kapatılacağından, bu yöne gitmek isteyen İstanbullular, bir önceki veya bir sonraki istasyondan iniş veya biniş yapabilecek.