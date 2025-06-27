Edirnekapı Şehitliği'nin yanındaki müstehcen reklamlar kaldırıldı

“Burası Edirnekapı Şehitliği'nin hemen alt tarafı. Bakın şu rezaleti göstermeye bile utandığım açık seçik reklam! Müstehcen reklamın hemen yanında burada mezarlıklar var. Büyük bir ihtimal, şurası bir tekke. Bakın burada da mezarlıklar devam ediyor. Ecdadın mezarlıkları, hemen üst tarafta şehitlik var.”