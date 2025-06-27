Edirnekapı Şehitliği'nin yanındaki müstehcen reklamlar kaldırıldı

Tepki çeken müstehcen reklamlar kaldırıldı.
İstanbul’da tarihi Edirnekapı Şehitliği'nin hemen yakınında yer alan açık hava reklam panosuna asılan müstehcen içerikli afiş, vatandaşların tepkisine neden oldu. Şehitlik çevresinde bulunan manevi atmosferin bozulduğunu ifade eden bir vatandaş, sosyal medyada paylaştığı video ile tepkisini dile getirdi. İstanbul Valiliği, konuyla ilgili kurumları uyardığı öğrenildi. Müstehcen reklamlara Medya Pano'nun müdahale ederek kaldırdığı, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) de konuya ilişkin hemen devreye girdiği ifade edildi.
İstanbul'da açık alanda müstehcen içerikli reklam afişleri tepkiyle karşılandı. Tarihi Edirnekapı Şehitliği'nin hemen alt tarafında yol üzerinde bulunan direklere asılan reklam afişlerinin manevi atmosferi bozduğunu ifade eden vatandaş, tepkisini cep telefonu ile çektiği videoda dile getirdi.
Tepkisini kameralara yansıtan vatandaş,
“Burası Edirnekapı Şehitliği'nin hemen alt tarafı. Bakın şu rezaleti göstermeye bile utandığım açık seçik reklam! Müstehcen reklamın hemen yanında burada mezarlıklar var. Büyük bir ihtimal, şurası bir tekke. Bakın burada da mezarlıklar devam ediyor. Ecdadın mezarlıkları, hemen üst tarafta şehitlik var.”
dedi.
Tarihi ve manevi önemi yüksek bir bölgede bu tür reklamların yer almasına tepki gösteren vatandaş,
“Bu kepazeliği, bu terbiyesizliği utanmadan İstanbul'dan, Payitaht'ın başkentinden, Osmanlı'nın merkezinden... bu rezillikleri gösteriyorum, görün. Hemen burada müstehcen bir reklam, burada da belki de şehitlerin, ecdadımızın naaşları, mezarlıkları.”
sözleriyle tepkisini ifade etti.
Reklam afişleri kaldırıldı
Reklam afişleri kaldırıldı
Söz konusu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı.
Müstehcen reklamlara Medya Pano'nun müdahale ederek kaldırdığı; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) de konuya ilişkin hemen devreye girdiği ifade edildi.
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