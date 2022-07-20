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POLİTİKA

Emekli vatandaştan CHP'li Faik Öztrak'a tepki: Türkiye'yi satmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı’ndaki heyet, Elazığ'daki tarihi Kapalıçarşı’da esnafı ziyaret etti. Bu sırada Öztrak'ın yanına giden emekli bir kadın, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Emekli vatandaştan CHPli Faik Öztraka tepki: Türkiyeyi satmayın
​Emekli vatandaştan CHP'li Faik Öztrak'a tepki.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı’ndaki heyet, tarihi Kapalıçarşı’da esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Bu sırada emekli olduğunu söyleyen bir kadın Faik Öztrak ve yanındakilere, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı katıyorsunuz? Hiç bir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum." dedi.

"TÜRKİYEMİZİ SATMAYIN"

"Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor?" ifadesini kullanan kadın, "Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiyemizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" diye konuştu.

Faik Öztrak da, "Biz ortaya düştük milletle beraber. Milletin derdi büyük. Pahalılık almış başını gitmiş” ifadelerini kullandı.

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