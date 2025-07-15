Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Zaferin adı hiç şüphesiz Türkiye

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Zaferin adı hiç şüphesiz Türkiye

13:3515/07/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Emine Erdoğan'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz, milletimizin kararlılığıyla yazılan onurlu bir direnişin ve ölümsüz bir zaferin adıdır. Ve o zaferin adı, hiç şüphesiz Türkiye'dir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.


Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"15 Temmuz, milletimizin kararlılığıyla yazılan onurlu bir direnişin ve bir zaferin adıdır. Ve o zaferin adı, hiç şüphesiz Türkiye'dir. Cesaret timsali yürekler o gece, tanklara karşı dimdik durmuş, kurşunlara yürümüş, bölünmez bir bütün olarak karanlığa geçit vermemiştir. Canı pahasına istiklalini savunan bu yüce duruş, vatan toprağına imanla kazınmış bir iradenin ifadesidir. Bu büyük birlik ve beraberliğin ilelebet sürmesini diliyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."




#Emine Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#15 Temmuz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı