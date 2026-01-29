Yeni Şafak
En sıcak Şırnak en soğuk Hakkari

04:0029/01/2026, الخميس
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılında Türkiye’de kaydedilen hava olaylarının “en”lerini açıkladı. Yılın en sıcak günü 50,5 dereceyle Şırnak’ın Silopi ilçesinde, en soğuk günü ise eksi 35,1 dereceyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ölçüldü. En çok yağış Çanakkale'ye düşerken kar kalınlığı neredeyse 3 metreyle Rize'de ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılında Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekor verilerini açıkladı. Bu kapsamda, 2025 yılının en sıcak günü 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde, en soğuk günü ise 25 Şubat'ta sıfırın altında 35,1 dereceyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda kayıtlara geçti. Geçen yıl kaydedilen günlük maksimum yağış miktarı ise Çanakkale'nin Gökçeada Havalimanı'nda ölçüldü. 23 Ekim'de Gökçeada Havalimanı'na metrekareye 167 kilogram yağış düştü.

RÜZGAR EN HIZLI BAYBURT'TA ESTİ

Yılın en yüksek kar kalınlığı, 21 Mart'ta Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Yaylası'nda 280 santimetre olarak ölçüldü. Geçen yılın en yüksek rüzgar hızı Bayburt'a bağlı Kop Kayak Merkezi'nde ölçüldü. 13 Şubat'ta ölçülen en yüksek rüzgar hızı, saatte 176,4 kilometre olarak kayıtlara geçti. En yüksek deniz suyu sıcaklığı 32,2 dereceyle 24 Temmuz'da Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde, en düşük deniz suyu sıcaklığı ise 6,1 dereceyle 2 Şubat'ta Artvin'in Arhavi ilçesindeki Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri'nde ölçüldü.



