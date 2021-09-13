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POLİTİKA

Erdoğan duyurdu: Polatlı'da tarım üniversitesi kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası'ndaki açılış töreninde konuştu. Polatlı Tarım Üniversitesi'nin kurulacağının müjdesini veren Erdoğan, "Örnek alınan bir ülke olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekonomimize güvenen ve insanımıza hizmet eden tüm yatırımların yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan duyurdu: Polatlıda tarım üniversitesi kurulacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

YATIRIMCILARA MESAJ

Ekonomimize güvenen ve insanımıza hizmet eden tüm yatırımların yanında durmaya devam edeceğiz. Özel sektörü kalkınmanın lokomotifi olarak görüyoruz. Yatırımcının yanında olmayı sürdüreceğiz.

ÖRNEK ÜLKE HEDEFİ

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı tamamen tersine çevirdik. Tabanca mermisi bile yapamayan bir ülkeden kendi İHA'sını yapar konuma hale geldik. Örnek alınan bir ülke olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete laf anlatmak ölüyü diriltmekten daha zor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete laf anlatmak ölüyü diriltmekten daha zor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin her ilinde fabrikaların açıldığını ve üretim yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de fabrikaların olmadığını iddia eden muhalefete tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yok dedikleri yatırımlar, ülkemizin dört bir yanında Türk sanayisinin gurur abideleri olarak birer birer yükseliyor. Bu eserleri görmeyenlere ne desek boş. Rivayet odur ki, Hz. İsa'ya 'Ölüyü diriltmekten daha zor ne olabilir?' diye sormuşlar. Hz. İsa'da 'Anlamayana anlatmak' diye cevap vermiş.

Akıncı’nın katılımıyla bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz.

TARIM ÜNİVERSİTESİ MÜJDESİ

TEKNOFEST 21-26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda başlıyor. Gençlere yönelik girişimcilik atölyelerini tüm illerimizde yaygınlaştıracağız. Buradan Polatlı Tarım Üniversitesi'nin müjdesini vermek istiyorum.

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