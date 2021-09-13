Erdoğan duyurdu: Polatlı'da tarım üniversitesi kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, şunları söyledi:
YATIRIMCILARA MESAJ
Ekonomimize güvenen ve insanımıza hizmet eden tüm yatırımların yanında durmaya devam edeceğiz. Özel sektörü kalkınmanın lokomotifi olarak görüyoruz. Yatırımcının yanında olmayı sürdüreceğiz.
ÖRNEK ÜLKE HEDEFİ
Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı tamamen tersine çevirdik. Tabanca mermisi bile yapamayan bir ülkeden kendi İHA'sını yapar konuma hale geldik. Örnek alınan bir ülke olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Akıncı’nın katılımıyla bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın 1 numarası haline getireceğiz.
TARIM ÜNİVERSİTESİ MÜJDESİ
TEKNOFEST 21-26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda başlıyor. Gençlere yönelik girişimcilik atölyelerini tüm illerimizde yaygınlaştıracağız. Buradan Polatlı Tarım Üniversitesi'nin müjdesini vermek istiyorum.