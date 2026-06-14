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Esenyurt'ta hafif ticari araçta yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Esenyurt'ta hafif ticari araçta yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

20:1514/06/2026, Pazar
AA
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Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Esenyurt'ta seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkisi Edirne istikametinde H.B. idaresindeki 59 VD 536 plakalı hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, sağ şeride çektiği aracından indi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.


#Esenyurt
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