Eskişehir'de güneşli havayı gören vatandaş balık tutmaya koştu

Ben zaten bu balıkları zevk için tutuyorum. Yiyeceğimden değil, maksat aktivite olsun. Tuttuklarımı da geri bırakıyorum zaten. Keyif almak için tutuyorum. Öyle kahvedeki abilerimi kardeşlerimi de zehirli dumanda değil de burada göl kenarında, çay kenarında balık tutmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.