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Eskişehir'de güneşli havayı gören vatandaş balık tutmaya koştu

Eskişehir'de güneşli havayı gören vatandaş, Porsuk Çayı kenarında balık tutmaya koştu son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte insanlar sokağa döküldü

16:42 - 7/02/2024 Çarşamba
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Eskişehir'de güneşli havayı gören vatandaş balık tutmaya koştu
Eskişehir'de güneşli havayı gören vatandaş balık tutmaya koştu

Eskişehir'de güneşli havayı gören vatandaş, Porsuk Çayı kenarında balık tutmaya koştu son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte insanlar sokağa döküldü

Tepebaşı ilçesi Porsuk Bulvarı Dilem sokak üzerinde bazı vatandaşların güzel havayı balık tutarak değerlendirmek istediği gözlemlendi. Oltası ve balık yemleri ile birlikte Köprübaşı civarında balık avlamak için olta sallayan Şükrü Altay, kahvehanede zararlı sigara dumanını çekmektense temiz havada balık tutmanın daha iyi olduğunu dile getirdi.

“65 yaşında bir emekli olarak kahvehaneye değil göl ya da çay kenarına gidiyorum ”Eskişehir'de yaşayan emekli amatör balıkçı Şükrü Altay, balık tutmanın kendisini rahatlattığını dile getirirken, “Hava güzel diye vakit geçirmeye çıktım. Kahveye gitmektense burada balık tutmak daha güzel. Bir emekli olarak hem daha huzurlu hissediyorum hem de pis ortamlardan çok çok daha iyi.

Ben zaten bu balıkları zevk için tutuyorum. Yiyeceğimden değil, maksat aktivite olsun. Tuttuklarımı da geri bırakıyorum zaten. Keyif almak için tutuyorum. Öyle kahvedeki abilerimi kardeşlerimi de zehirli dumanda değil de burada göl kenarında, çay kenarında balık tutmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tuttuklarımı da geri bırakıyorum zaten. Keyif almak için tutuyorum. Öyle kahvedeki abilerimi kardeşlerimi de zehirli dumanda değil de burada göl kenarında, çay kenarında balık tutmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.



#Eskişehir
#Hava durumu
#Metoroloji
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