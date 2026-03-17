Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

Foto: Arşiv.
Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince hastanelere kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Eskişehir'de F.K. idaresindeki 06 EYH 931 plakalı tır, Organize Sanayi Bölgesi Firuz Kanatlı Bulvarı'nda, önünde seyir halinde bulunan 2 işçi servisine ve 2 otomobile çarptı.
Kazada, işçi servislerinde bulunan 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
