Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

10:4517/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince hastanelere kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Eskişehir'de F.K. idaresindeki 06 EYH 931 plakalı tır, Organize Sanayi Bölgesi Firuz Kanatlı Bulvarı'nda, önünde seyir halinde bulunan 2 işçi servisine ve 2 otomobile çarptı.

Kazada, işçi servislerinde bulunan 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



#Eskişehir
#kaza
#trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
