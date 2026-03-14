Fatih’te 3 katlı binada yangın faciası: Bir kişi öldü 7 kişi yaralandı

İstanbul'daki yangın, saat 07:00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak’ta meydana geldi.

Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, 3’üncü katı ve binanın çatısını komple sardı. Binada çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.





Yoğun dumanı ve alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman oluşan binada ekipler yoğun çalışma başlattı. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edilerek bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.