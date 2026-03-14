Fatih’te 3 katlı binada yangın faciası: Bir kişi öldü 7 kişi yaralandı

08:15 14/03/2026, Cumartesi
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Fatih’te, sabah saatlerinde 3 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

İstanbul'daki yangın, saat 07:00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak’ta meydana geldi.

Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, 3’üncü katı ve binanın çatısını komple sardı. Binada çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.


Yoğun dumanı ve alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman oluşan binada ekipler yoğun çalışma başlattı. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edilerek bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Çıkan yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

3600 EK GÖSTERGE son gelişmeler 2026: Memur maaşları değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?