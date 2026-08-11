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Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması: 5 şüpheliye operasyon

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması: 5 şüpheliye operasyon

09:44, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 09:54, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması: 5 şüpheliye operasyon
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırı soruşturmasına dair yeni açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının dosyayı yeniden ele almasıyla, olay gününe ait tüm deliller güncel teknolojik imkanlarla detaylı bir şekilde yeniden incelendi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizleri sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, bu sabah saatlerinde Trabzon'da 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilerek arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Otobüs şoförünün ağır yaralandığı ve futbolcuların büyük bir tehlike atlattığı bu karanlık olayın aydınlatılması için sürecin kararlılıkla takip edileceğini vurgulayan Bakan Gürlek, spordaki şiddete karşı net bir duruş sergilediklerinin altını çizdi. Operasyonun tek amacının, saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle yargı önüne çıkarmak olduğunu belirten Gürlek, kimsenin haksız yere töhmet altında bırakılmayacağını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması şu şekilde;

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı, hafızalardaki yerini korumaktadır. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış; yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Bu vesileyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze, özellikle Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, soruşturmayı titizlikle yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza, görev alan Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz."

Fenerbahçe otobüsüne saldırı olayı nedir?

4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı'na giderken TSİ 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırıldı ve otobüs şoförü yaralandı. Saldırı sonrasında kafile, zırhlı araçla havalimanına götürüldü ve 01.40'ta İstanbul'a indi.

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