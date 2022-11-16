FETÖ üyesi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında işlem yapılan İ.Z. isimli şüpheli Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmek isterken Kuşadası ilçesinin Sazlık Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF 9 İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDYnin Bartın güncel yapılanmasına yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Bartın, İstanbul, Karabük ve Ispartada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 4 tüfek, altın, çok sayıda 1 dolar, bilgisayarlar, telefonlar, dergiler ve para ele geçirildi. Operasyon sırasında bazı örgüt üyelerinin balkondan attıkları cep telefonları incelemeye alındı. Telefonların yüksek korumalı şifreye sahip olduğu belirlenirken, şifrelerin çözülmesi için çalışma başlatıldı. Ayrıca şüphelilerin yurt dışından gelen para transferleri de tespit edildi. Yapılan soruşturma kapsamında, Bartın Gölbucağı Mahallesinde bulunan metruk bir binanın alt katında daha önce market olarak kullanılan depo bulundu. Depoda temizlik ve gıda ürünlerinin bulunduğu, hepsinin markette olduğu gibi raflara sıralanarak konulduğu görüldü. Depodan, KHK ile kamudan ihraç edilen ve cezaevinden çıkan FETÖ üyeleri ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında savcılık kararı ile depoda bulunan 20 ton ürün kamyona yüklenerek, Bartın Belediyesine ait soğuk hava deposuna yerleştirildi. FETÖnün gıda deposu ortaya çıkarıldı FETÖnün gıda deposu ortaya çıkarıldı FETÖnün gıda deposu ortaya çıkarıldı Bartın'da FETÖ'nün gıda deposu ele geçirildi: Market gibi dizayn etmişler Bartın'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin cezaevinden çıkan FETÖ üyelerine ve ailelerine yardım yaptığı depo ele geçirildi. Depoda tıpkı bir markette olduğu gibi temizlikten gıda ürünlerine kadar ürünlerin raflara konulduğu, ihtiyaç duyulan her şeyin depodan örgüt üyelerine verildiği tespit edildi.

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FOTOĞRAF 11 Elebaşı Fetullah Gülene onaylatıldıktan sonra uygulamaya konulan ve darbecilerin imha ettiği darbe planından geride kalan dokümanlar, Akıncı Üssünde yapılan aramada bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra 143. Öncel Filo Komutanlığı ek hizmet binasının koridorundaki mavi renkli valizde çok sayıda uydu görüntüsü ve el yazısı not buldu. İnceleme sonucunda valizdeki harita görüntüleri ve el yazısı notların, 15 Temmuz darbe girişimi planının parçaları olduğu belirlendi. Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) üzerinden alınan ve A3 boyutunda basılan uydu fotoğraflarının arasında Cumhurbaşkanı Erdoğanın darbe akşamı ailesiyle bulunduğu Marmaristeki otel yerleşkesinin farklı açılardan çekilen görsellerinin de olduğu görüldü. Darbecilerin üzerine Ankara Saray diye not düştüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Başbakanlık konutu, Dışişleri konutu, TÜRKSAT, TBMM, Polis Özel Harekat Başkanlığı, Huber Köşkü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Türk Telekom ve Yenimahalle MİT yerleşkesinin detaylı koordinat bilgilerinin yer aldığı işaretlenmiş uydu fotoğrafları da aynı valizde bulundu. Söz konusu kurumlara ait uydu görüntüleri ve bunlara ilişkin istihbarat bilgilerinin, sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateşin talimatıyla eski yarbay Veli Bilgin ve eski yüzbaşı Ali Pehlivan tarafından hazırlandığı belirlendi. Uydu görüntülerinin, 6-7-8-9 Temmuz 2016da firari Adil Öksüz başkanlığında Konutkentteki 3 katlı villada yapılan darbeye hazırlık toplantısında bombalanacak kurumları belirlemek için kullanıldığı ortaya çıktı. Haritalarda sözde yurtta sulh konseyi üyeleri ile 15 Temmuz gecesi Ankarada bazı noktaları bombalayan pilotların parmak izleri çıktı. Uydu görüntüleri alınan kurumlardan Polis Özel Harekat Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı ile Meclis, darbeci pilotlarca bombalandı. Saldırılarda 68 kişi şehit oldu, 222 kişi yaralandı.MİT yerleşkesi, Genelkurmay Kavşağı ve Jandarma Genel Komutanlığı nizamiyesine de helikopterlerle saldırı düzenlendi. Akıncı Üssünde ele geçirilen darbe planına ait dokümanların arasında ihanet girişiminde yer alacak askerlerin görev dağılımının olduğu el yazısı notlar bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğanın alıkonulması için görevlendirilen eski albay Fırat Alakuş ve onun komutasındaki özel kuvvetler personelinin isimlerinin yazılı olduğu CB-Fırat.. ile başlayan 3 nolu delil poşetinde çıkan A4 kağıdında, darbe girişimini yöneten sivil imam Kemal Batmaz ve konsey üyelerinin parmak izi tespit edildi.El yazısı notlarda Cumhurbaşkanı Erdoğanın yanı sıra dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, darbeye karşı çıkabilecek komuta heyeti ile dönemin bakanlarının kimler tarafından alıkonulacağı ve bu eylemin hangi personelle yapılacağına ilişkin detaylar yer aldı.Alıkonulacak isimlerin hangi üslerde tutulacağı ve başlarında kimin bulunacağına dair planlar da ele geçirilen dokümanlara yansıdı. Akıncı Üssü'nde yapılan aramada bulundu: FETÖ'nün darbe planı valizden çıktı Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe hazırlıkları kapsamında bombalanacak kamu kurumları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelin işaretlenmiş uydu görüntüleri ve darbe girişimde yer alacak isimlerin görev dağılımının olduğu el yazısı notlar, darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra Akıncı Üssü'nde yapılan aramada mavi renkli valiz içerisinde bulundu.

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