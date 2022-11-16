FETÖ üyesi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında işlem yapılan İ.Z. isimli şüpheli Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmek isterken Kuşadası ilçesinin Sazlık Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDYnin Bartın güncel yapılanmasına yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Bartın, İstanbul, Karabük ve Ispartada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 4 tüfek, altın, çok sayıda 1 dolar, bilgisayarlar, telefonlar, dergiler ve para ele geçirildi.
Operasyon sırasında bazı örgüt üyelerinin balkondan attıkları cep telefonları incelemeye alındı. Telefonların yüksek korumalı şifreye sahip olduğu belirlenirken, şifrelerin çözülmesi için çalışma başlatıldı. Ayrıca şüphelilerin yurt dışından gelen para transferleri de tespit edildi.
Yapılan soruşturma kapsamında, Bartın Gölbucağı Mahallesinde bulunan metruk bir binanın alt katında daha önce market olarak kullanılan depo bulundu.
Depoda temizlik ve gıda ürünlerinin bulunduğu, hepsinin markette olduğu gibi raflara sıralanarak konulduğu görüldü.
Depodan, KHK ile kamudan ihraç edilen ve cezaevinden çıkan FETÖ üyeleri ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında savcılık kararı ile depoda bulunan 20 ton ürün kamyona yüklenerek, Bartın Belediyesine ait soğuk hava deposuna yerleştirildi.
FETÖnün gıda deposu ortaya çıkarıldı
FETÖnün gıda deposu ortaya çıkarıldı
FETÖnün gıda deposu ortaya çıkarıldı
Bartın'da FETÖ'nün gıda deposu ele geçirildi: Market gibi dizayn etmişler
Bartın'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin cezaevinden çıkan FETÖ üyelerine ve ailelerine yardım yaptığı depo ele geçirildi. Depoda tıpkı bir markette olduğu gibi temizlikten gıda ürünlerine kadar ürünlerin raflara konulduğu, ihtiyaç duyulan her şeyin depodan örgüt üyelerine verildiği tespit edildi.
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Elebaşı Fetullah Gülene onaylatıldıktan sonra uygulamaya konulan ve darbecilerin imha ettiği darbe planından geride kalan dokümanlar, Akıncı Üssünde yapılan aramada bulundu.
Olay yeri inceleme ekipleri, darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra 143. Öncel Filo Komutanlığı ek hizmet binasının koridorundaki mavi renkli valizde çok sayıda uydu görüntüsü ve el yazısı not buldu.
İnceleme sonucunda valizdeki harita görüntüleri ve el yazısı notların, 15 Temmuz darbe girişimi planının parçaları olduğu belirlendi.
Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) üzerinden alınan ve A3 boyutunda basılan uydu fotoğraflarının arasında Cumhurbaşkanı Erdoğanın darbe akşamı ailesiyle bulunduğu Marmaristeki otel yerleşkesinin farklı açılardan çekilen görsellerinin de olduğu görüldü.
Darbecilerin üzerine Ankara Saray diye not düştüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Başbakanlık konutu, Dışişleri konutu, TÜRKSAT, TBMM, Polis Özel Harekat Başkanlığı, Huber Köşkü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Türk Telekom ve Yenimahalle MİT yerleşkesinin detaylı koordinat bilgilerinin yer aldığı işaretlenmiş uydu fotoğrafları da aynı valizde bulundu.
Söz konusu kurumlara ait uydu görüntüleri ve bunlara ilişkin istihbarat bilgilerinin, sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateşin talimatıyla eski yarbay Veli Bilgin ve eski yüzbaşı Ali Pehlivan tarafından hazırlandığı belirlendi.
Uydu görüntülerinin, 6-7-8-9 Temmuz 2016da firari Adil Öksüz başkanlığında Konutkentteki 3 katlı villada yapılan darbeye hazırlık toplantısında bombalanacak kurumları belirlemek için kullanıldığı ortaya çıktı.
Haritalarda sözde yurtta sulh konseyi üyeleri ile 15 Temmuz gecesi Ankarada bazı noktaları bombalayan pilotların parmak izleri çıktı.
Uydu görüntüleri alınan kurumlardan Polis Özel Harekat Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı ile Meclis, darbeci pilotlarca bombalandı. Saldırılarda 68 kişi şehit oldu, 222 kişi yaralandı.MİT yerleşkesi, Genelkurmay Kavşağı ve Jandarma Genel Komutanlığı nizamiyesine de helikopterlerle saldırı düzenlendi.
Akıncı Üssünde ele geçirilen darbe planına ait dokümanların arasında ihanet girişiminde yer alacak askerlerin görev dağılımının olduğu el yazısı notlar bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğanın alıkonulması için görevlendirilen eski albay Fırat Alakuş ve onun komutasındaki özel kuvvetler personelinin isimlerinin yazılı olduğu CB-Fırat.. ile başlayan 3 nolu delil poşetinde çıkan A4 kağıdında, darbe girişimini yöneten sivil imam Kemal Batmaz ve konsey üyelerinin parmak izi tespit edildi.El yazısı notlarda Cumhurbaşkanı Erdoğanın yanı sıra dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, darbeye karşı çıkabilecek komuta heyeti ile dönemin bakanlarının kimler tarafından alıkonulacağı ve bu eylemin hangi personelle yapılacağına ilişkin detaylar yer aldı.Alıkonulacak isimlerin hangi üslerde tutulacağı ve başlarında kimin bulunacağına dair planlar da ele geçirilen dokümanlara yansıdı.
Akıncı Üssü'nde yapılan aramada bulundu: FETÖ'nün darbe planı valizden çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe hazırlıkları kapsamında bombalanacak kamu kurumları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelin işaretlenmiş uydu görüntüleri ve darbe girişimde yer alacak isimlerin görev dağılımının olduğu el yazısı notlar, darbe girişiminden yaklaşık iki hafta sonra Akıncı Üssü'nde yapılan aramada mavi renkli valiz içerisinde bulundu.
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Toplam 10 bölümden oluşan belgeselin ilk iki bölümünde FETÖnün ortaokul çağlarından itibaren öğrencilere nasıl yaklaştığı, askeri okullara nasıl eleman yerleştirdiği tanıkların açık beyanlarıyla işleniyor.
Belgeselin senaryosunu Gürkan Tanyaşla birlikte kaleme alan, aynı zamanda Mahremin yapımcılığını üstlenen Halis Cahit Kurutlu, belgeselde, ortalama bireyin nasıl soğukkanlı bir katile, ahlaki kaidelerden sıyrılmış bir fedaiye ve bir casusluk şebekesinin kullanışlı piyonuna dönüşme hikayesini anlattıklarını söyledi.
BELGESELDE ÖRGÜTÜN ASKERİ YAPILANMASINI DETAYLI BİR ŞEKİLDE İNCELEDİK Kurutlu, Mahremin sözlük anlamının başkalarının duymaması gereken, gizli olan şey şeklinde açıklayarak, FETÖ de örgüt içerisinde başkalarından gizlediği yapılanmasına Mahrem Yapılanma diyor. Hatta örgütün elebaşı, mahrem yapılanmanın altını çizerek yatak odası olarak nitelendiriyor. Biz de bu projede o yapılanmayı ele aldığımız için projenin adına bu ismi verdik. dedi.
Bu yapının çok girift olduğuna işaret eden Kurutlu, şöyle devam etti: Örgütün bir bilinen sivil ayağı var. Hepimizin dışarıdan baktığında gördüğü gazeteler, meşru dernekler, yurtlar ve Türkçe Olimpiyatları gibi. Bir de bu kurumlarda görev alan sivillerin içerisine gizlenmiş mahrem bir yapılanma var. Mahrem yapılanmanın en önemli ayağı da askeri yapılanma. Askeri yapılanması, adliye yapılanması, emniyet yapılanması, doktor yapılanması vesaire bütün meslek gruplarında ünite ünite örgüt yapılanmış. Ama en önemsedikleri, baştan beri en sıkı tuttukları askeri ünite. Biz de belgeselde örgütün askeri yapılanmasını detaylı bir şekilde inceledik.
Kurutlu, proje üzerine 3 yıldır çalıştıklarını aktararak, Çeşitli itirafçılarla yüz yüze görüşmeler yaptık. İkna edebildiklerimizle kamera önünde konuştuk. Örgütü anlayabilmek için birçok mahkeme soruşturma dosyalarındaki etkin pişmanlık ifadelerinden istifade ettik. diye konuştu.
KENDİ İÇERİSİNDE DRAMATİK VE KARAKTERLER ÜZERİNDEN BİR HİKAYE AKIŞI OLAN BELGESEL Yapımın drama belgesel türünde olduğunu belirten Kurutlu, Yani belge niteliği taşıyan bilgileri içeren, ama kendi içerisinde dramatik ve karakterler üzerinden bir hikaye akışı olan belgesel. İzleyiciye konunun anlaşılması ve seyir zevki de sağlayabilmesi için böyle bir şey kurguladık. ifadelerini kullandı. Kurutlu, yapımda 15 Temmuz darbe girişimine giden süreci anlattıklarını dile getirerek, FETÖnün devlet kurumlarına sızmasının yarım asırlık bir süreci barındırdığını anlattı.
Belgeselde 15 Temmuz şehidi Aydın Çopurun hikayesini de merkeze aldıklarını vurgulayan Halis Cahit Kurutlu, şunları kaydetti: Örgüt TSKya yerleşirken, belli bir güce kavuştuğu zaman bir yerden sonra kendilerinden olmayanları eleme ve ayıklama süreci de başlıyor. İşte birtakım kumpas davalarıyla bunu muvazzaf askerler üzerinden yürütürken bir yandan da onlardan olmayan askeri öğrencileri şok mangalarına alıyorlar. Şok mangalarında bazı öğrencilere eğitim eksiliği var bahanesiyle eğitim adı altına işkence yapıyorlar. Bu öğrencileri askeri okulu bırakmaya zorluyorlar. Bizim paralelde hikayenin merkezine aldığımız karakter de askeri okula alınıp, okulu bırakmak zorunda kalan öğrencilerden bir tanesi ve 15 Temmuz gecesi Beştepede şehit olan Aydın Çopur. FETÖnün askeri okullarda mağdur ettiği, okulu bırakmaya zorladığı daha sonra darbeye karşı direnirken 15 Temmuzda Ankarada Beştepede şehit olan bir vatandaşımız.
ULUSLARARASI ALANDA DA CİDDİ TEPKİLER ALACAĞINA YÖNELİK BİR BEKLENTİMİZ VAR Kurutlu, belgeselin konusundan dolayı uluslararası alanda da dikkat çekeceğini söyleyerek, Türkiye gibi güçlü devletin içerisine bu şekilde sızmış, uluslararası bağlantılarının olduğu da açık, ayan beyan ortada olan bir örgütün bu karanlık yüzünü, casusluk konusuyla işlenmesinin uluslararası alanda da ciddi tepkiler alacağına yönelik bir beklentimiz var. değerlendirmesinde bulundu.
FETÖ meselesinin istismara açık bir konu olduğunun da altını çizen Kurutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Yani toplum yelpazesinin her rengine bir şekilde sızma gerçekleştirildiği için dikkat etmek gerekir. Bunu 15 Temmuzun hemen ardından kapatılan derneklerde de gördük. Kapatılan Alevi görünümlü dernekler vardı. Bu adamlar Alevi vatandaşlarımızın bile bir şekilde içine sızmış, dernekleşmiş bir casusluk örgütü. Dolayısıyla toplumun her kesiminin ciddiye alması gereken, belirsiz alanlarla ilgili farkındalığın artması gereken bir mesele ki, yani işine geldiği gibi insanların kullanacağı bir mesele olmaktan çıkması lazım.
Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlanacağı ve 10 bölümden oluşan Mahrem ilk iki bölümüyle bu akşam, üçüncü ve dördüncü bölümüyle ise 15 Temmuzda saat 20.00de TRT 1 ekranlarına gelecek.
FETÖ mağdurlarının da ifadelerine yer verilen belgesel dizisi ilerleyen haftalarda yeni bölümleriyle TRT 1de izleyiciyle buluşacak.
Yaklaşık 2 bin figüran oyuncunun yer aldığı ve yönetmen koltuğuna Hamit Coşkunun oturduğu belgeselin çekimleri, 4 ilde, 159 farklı mekanda ve 11 haftada gerçekleştirildi.
FETÖ'nün karanlık yapılanmasını anlatan 15 Temmuz belgeseli 'Mahrem' bu akşam TRT 1'de
TRT 1, FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veren drama belgesel “Mahrem”, ilk ve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20.00'da (14 Temmuz Çarşamba) TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak. 10 bölümden oluşan "Mahrem" üçüncü ve dördüncü bölümüyle ise 15 Temmuz'da saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek. İşte belgeselin yapımcılığını üstlenen Halis Cahit Kurutlu'nun ağzından 'Mahrem' hakkında merak edilenler...