Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
FETÖ'nün sözde askeri sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde askeri sorumlusu yakalandı

21:5511/05/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Kayseri’de ByLock kullanıcısı hükümlü cezaevine gönderildi. (Foto: Arşiv)
Kayseri’de ByLock kullanıcısı hükümlü cezaevine gönderildi. (Foto: Arşiv)

Kayseri’de polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.K. yakalandı. Emniyet birimlerince örgütün sözde askeri personel sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı belirtilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütün sözde askeri personel sorumlusu olan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen N.K. (31) yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#FETÖ
#FİRARİ
#kayseri
#yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ek doğum izni için geri sayım başladı: Başvuru süresini kaçıran hak kaybı yaşayabilir