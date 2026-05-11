FETÖ'nün sözde askeri sorumlusu yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.K. yakalandı. Emniyet birimlerince örgütün sözde askeri personel sorumlusu olduğu ve ByLock kullandığı belirtilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütün sözde askeri personel sorumlusu olan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen N.K. (31) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.