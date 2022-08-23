Göç İdaresi Başkanlığı yılbaşından bugüne kadar 72 bin 578 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi

Sınır güvenliğinin en üst seviyede tutularak kaçak göçmenlerin Türkiye'ye girişinin engellendiği ifade edilen açıklamada, kaçak göçle mücadele kapsamında ağustosta 10 bin 13 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 72 bin 578 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu yıl, doğu ve güney sınırlarında 197 bin 482 kaçak göçmenin ülkeye girişinin engellediği, 2016'dan bu yana Türkiye'ye girişi engellenen kaçak göçmen sayısının, 2 milyon 660 bin 903 olduğu bildirildi.

Kaçak göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerince kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrollerinin de artırıldığı vurgulanan açıklamada, denetim ve operasyonlar sonucunda yakalanan mükerrerlikten arındırılmış kaçak göçmen sayısının, geçen yılın aynı döneminde 73 bin 406 olarak kayıtlara geçtiği, bu yıl bu sayının, yüzde 106 artışla 151 bin 563'e ulaştığı belirtildi.

REKLAM

Sınır dışı sayısı yüzde 142 arttı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapanların sınır dışı işlemleri de sürerken, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir. Tüm uyruklar birlikte ağustos ayının ilk 20 gününde 10 bin 13, yılbaşından bu yana ise 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı yüzde 142 artmıştır.

Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 140, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 78 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 198 artmıştır. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 398 bin 87'ye ulaşmıştır. 2022 yılında Afganistan'a düzenlenen 178 adet charter (özel uçak) seferi ile 32 bin 744 ve tarifeli uçuşlarla 10 bin 204 olmak üzere toplam 42 bin 948 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 8 bin 48 kaçak göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir."

REKLAM

20 bin 540 kapasiteli geri gönderme merkezleri

Türkiye'deki geri gönderme merkezlerimizin sayısının 30'a, kapasitesinin 20 bin 540'a yükseltildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'deki geri gönderme merkezleri kapasitesinin, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, 5 bin 68'i Pakistan, 4 bin 227'si Afganistan ve 7 bin 611'i diğer uyruklardan olmak üzere 91 farklı uyruktan 16 bin 906 yabancının idari gözetim altında olduğu ve sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığının açıklamasında, 2016'dan bugüne kadar Avrupa'ya geçen yabancı sayısının ise 718 bin 586 olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

GÜNDEM Fıstık bahçesinde saklanan 28 kaçak göçmen yakalandı