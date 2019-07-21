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HAKKÂRİ

Hakkari'de terör saldırısı: Yaralanan terörist Zap Suyu'na atladı

Hakkari’de yol kontrolü faaliyeti yapan güvenlik güçlerine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe karşılık veren güvenlik güçleri bir teröristi yaraladı. Yaralı terörist kendisini Zap Suyu'na atarak kayboldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hakkari'de, teröristlerce yol kontrolü yapan güvenlik korucularına yönelik açılan taciz ateşi sonucu çıkan çatışmada, bir PKK'lı terörist yaralandı.

TACİZ ATEŞİNDE ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Temmuz'da merkez taş ocağı çöplük mevkisinde, yol kontrolü yapan güvenlik korucularına yönelik bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldığı belirtildi.

Çıkan çatışmada bir teröristin yaralandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Yaralı örgüt mensubunun kendisini Zap Suyu'na attığı değerlendirilmektedir. Bölgede yapılan aramalarda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör, 12 dolu fişek, 10 boş kovan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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