Hakkari'de terör saldırısı: Yaralanan terörist Zap Suyu'na atladı

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Erdoğan: Tüm imkanlar seferber edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin, Bakan Pakdemirli ve Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.