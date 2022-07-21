Gündem İBB mahkeme kararını tanımıyor Taksiciler odası suç duyurusunda bulundu
İSTANBUL

İBB mahkeme kararını tanımıyor: Taksiciler odası suç duyurusunda bulundu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME’de 750 minibüsün, taksiye dönüştürülmesiyle ilgili alınan karar dolayısıyla mahkemelik olmuştu. Davanın lehlerine sonuçlandığını belirten İTEO Başkan Vekili Veli Yurt, İBB'nin kararı uygulamadığını ve suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İBB mahkeme kararını tanımıyor: Taksiciler odası suç duyurusunda bulundu
Taksiciler Esnaf Odası'ndan İBB’ye suç duyurusu.

Bir yıl önceki UKOME Toplantısı’nda 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı alınmıştı. Kasım ayında yapılan kura çekimi ile minibüslerin plakaları, taksi plakasına çevrildi.

  • İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, kararı mahkemeye götürdü. İTEO Başkan Vekili Veli Yurt, basın toplantısı düzenleyerek davanın lehlerine sonuçlandığını ve İBB'nin mahkeme kararını uygulamadığını bildirdi.

İTEO Avukatı Hülya Sürgülüoğlu da kararı uygulamayan İBB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İTEO Başkan Vekili Veli Yurt.
İTEO Başkan Vekili Veli Yurt.

"BİZ BELEDİYENİN, ALDIĞI KARARI UYGULAMASINI BEKLİYORUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, "Daha önce alınmış UKOME kararı gereği 750 minibüsün taksiye dönüşümü gerçekleşti. Biz de dava açtık. 10. İdare Mahkemesi 13 Haziran’daki sonuçlanan davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyarak, bu dava usulen bozuldu. Biz de belediyenin, alınan kararı uygulamasını bekliyoruz. Eğer Belediye kararı uygulamazsa biz de bugün itibariyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz bu dönüşümün haksız olduğunun kanaatindeyiz. Dönüşüm sırasında bir tane minibüs 900 bin lira ediyordu. O dönem dönüşen plakaları sattılar, yerine 2 minibüs aldılar" dedi.

"PİYASADA 750 TANE EKSTRA TAKSİ DOLAŞIYOR"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Avukatı Hülya Sürgülüoğlu, "Belediyenin almış olduğu kararlara karşı esnaf odası adına açtığımız davalar kesinleşerek lehimize sonuçlandı. Bunlarla ilgili belediyeye başvurularımızı yaptık. Kararın uygulanmaması üzerine. Dün itibariyle savcılık nezdinde de gerekli şikayeti yapmış olduk. Biz haklı olduğumuzu ispat ettik. Şu an 750 tane ekstra taksi piyasada dolaşıyor, bu 750 taksinin geri döndürülmesi gerekiyor. Savcılığa şikayetimizi yaptık kanunda. 'Görevi kötüye kullanmak' maddesi var. UKOME kararının uygulanmaması gerekiyordu ama kura ile uygulandı" diye konuştu.

İBB'nin Dolmabahçe ve Çırağan'da kestiği çınarların yerine diktiği fidanlar kurudu
OYNAT 00:46
İBB'nin Dolmabahçe ve Çırağan'da kestiği çınarların yerine diktiği fidanlar kurudu
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde hastalıklı olduğu iddiasıyla kestiği tarihi çınar ağaçlarının yerine diktiği fidanlar kurudu. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından mart ayı başında kanser olduğu ve hastalığı diğer ağaçlara bulaştırma riski bulunduğu gerekçesiyle Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde kestiği ağaçların yerine yenilerinin dikilmediği, bazı ağaçların kesildiği şekliyle kaldığı, bazı ağaçların ise kesildikten sonra köklerinin çıkarıldığı ve çukurun etrafının betonla çevrildiği görüldü.

Ekrem İmamoğlu'nun 'Biz yaptık' yalanını bu kez Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bozdu
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu'nun 'Biz yaptık' yalanını bu kez Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bozdu

İBB yüzlerce kişinin kurbanını murdar etti: Vatandaştan tekbirsiz ve sağlıksız kesime isyan
GÜNDEM
İBB yüzlerce kişinin kurbanını murdar etti: Vatandaştan tekbirsiz ve sağlıksız kesime isyan
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçında Maccabi Netanya ile karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler
Bir bir ölüyorlar

Bir bir ölüyorlar

​Sırrı ortaya çıktı ama numuneler alındı incelemeler sürüyor.
MGKda terörle mücadele vurgusu

MGK'da terörle mücadele vurgusu

'​Operasyonlar hakkında bilgi sunuldu ve ilave tedbirler görüşüldü.'
Karı kocanın kan donduran cinayeti

Karı kocanın kan donduran cinayeti

​Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler.

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

​İstanbul ve diğer çevre iller de sallandı.

İBB'nin ağaç katliamının ardından dikilmişti.

Beyaz Saray 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İstanbul'da çalınan 100 yıllık halı bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.