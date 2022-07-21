Ekrem İmamoğlu'nun 'Biz yaptık' yalanını bu kez Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bozdu

AK Parti döneminde yapılan projeleri sahiplenmeyi alışkanlık haline getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi de Pendik Belediyesi'nin tamamladığı hizmeti sahiplendi. İmamoğlu'nun 'Biz yaptık' yalanını bu kez Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bozdu.

İMAMOĞLU YİNE YAPMADIĞI HİZMETİ SAHİPLENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bir derenin daha ıslahını yaptık' notuyla Pendik Kemiklidere’nin ıslahının İBB tarafından yapıldığını söyledi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pendik Kemiklidere'de kanalizasyon Marmara Denizi'ne akıyordu, her yağmurda taşkın oluyordu; dereyi ıslah ettik, atık su bağlantılarını arıtma sistemine bağladık, havza çevresini de yeşil alan yaptık."

İmamoğlu'nun bu paylaşımına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den yanıt geldi. Yapılan hizmetin yüzde 90'ının AK Parti döneminde yapıldığını, kalan kısımların ise 2021 yılında Pendik Belediyesi tarafından tamamlandığını açıklayan Ahmet Cin, İmamoğlu'na "Hem İBB AK Parti dönemine hem de Pendik Belediyesine küçük de olsa bir teşekkür beklerdik." sözleriyle seslendi.

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"EN AZINDAN PENDİK BELEDİYESİ TABELASINI KAPATSAYDINIZ"

İşte Ahmet Cin'in o paylaşımı:

"İBB AK Parti döneminde 3400 metrelik dere ıslahının %90’ı tamamlanan Kemikledere 3. Yankol’un yeşil alan ve ağaçlandırılması 2021 yılında Pendik Belediyemiz tarafından yapılmıştır.

Sayın başkan teknik "küçük" detaylar bir yana paylaşımınızda görünen Pendik Belediyesi tabelasını en azından kapatsaydınız...

Hem İBB AK Parti dönemine hem de Pendik Belediyesine küçük de olsa bir teşekkür beklerdik."

İBB AK Parti döneminde 3400 metrelik dere ıslahının %90’ı tamamlanan Kemikledere 3. Yankol’un yeşil alan ve ağaçlandırılması 2021 yılında Pendik Belediyemiz tarafından yapılmıştır.

Sayın başkan teknik "küçük" detaylar bir yana paylaşımınızda görünen Pendik Belediyesi tabelasını+ https://t.co/wOfweMZe5i pic.twitter.com/qu0esYSrHz REKLAM July 20, 2022

GÜNDEM AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği ortaya çıkan İBB çareyi 2017'deki haberi silmekte buldu