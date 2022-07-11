Gündem İBB yüzlerce kişinin kurbanını murdar etti Vatandaştan tekbirsiz ve sağlıksız kesime isyan
POLİTİKA

İBB yüzlerce kişinin kurbanını murdar etti: Vatandaştan tekbirsiz ve sağlıksız kesime isyan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte beş ayrı kurban kesim noktası kurdu. Buralarda hizmet veren İBB ekiplerinin, sağlıksız koşullarda ve tekbirsiz şekilde kurban kestikleri öne sürüldü. Bir vatandaş, "Hayvanlar murdar oldu. Sağlıksız kesiyorlar, tekbirsiz kesiyorlar. İşkence yapıyorlar hayvanlara" sözleriyle isyan etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB yüzlerce kişinin kurbanını murdar etti: Vatandaştan tekbirsiz ve sağlıksız kesime isyan
İBB yüzlerce kişinin kurbanını murdar etti: Vatandaştan tekbirsiz ve sağlıksız kesime isyan.

CHP yönetimindeki İBB, Anadolu ve Avrupa yakalarında beş ayrı kurban kesim ve satış noktası kurdu.

Buralarda kişi başı 2 bin 600 liraya hizmet veren ekiplerin İslami usullere göre kesim yapmadığı iddia edildi.

"HAYVANLARA İŞKENCE YAPIYORLAR"

Kesim alanında ekiplere tepki gösteren bir vatandaş, "Hayvanlar murdar oldu. Kaç yüz kişinin murdar olmuş diyor ki 'Uyaracağız' Sağlıksız kesiyorlar, tekbirsiz kesiyorlar yazık günah ya. İşkence yapıyorlar hayvanlara" ifadelerini kullandı.

İBB yüzlerce kişinin kurbanını murdar etti: Vatandaştan tekbirsiz ve sağlıksız kesime isyan
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İBB yüzlerce kişinin kurbanını murdar etti: Vatandaştan tekbirsiz ve sağlıksız kesime isyan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte beş ayrı kurban kesim noktası kurdu. Buralarda hizmet veren İBB ekiplerinin, sağlıksız koşullarda ve tekbirsiz şekilde kurban kestikleri öne sürüldü. Bir vatandaş, 'Hayvanlar murdar oldu. Sağlıksız kesiyorlar, tekbirsiz kesiyorlar. İşkence yapıyorlar hayvanlara' sözleriyle isyan etti.

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