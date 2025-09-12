İBB'de yolsuzluk soruşturması: Görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturmasında, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve irtikap suçları şüphelisi Resul Emrah Şahan hakkında tutuklama talep edildi. Görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Şahan, halihazırda ilçe belediyesindeki yolsuzluklar ve PKK terör örgütüne yardım nedeniyle tutuklu bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
PKK'ya yardımdan tutuklanıp görevden alınmıştı
Soruşturma kapsamında, daha önce "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanıp, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılan Şahan'ın "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarını işlediği tespit edildi.
Dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları, dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemelerin ardından şüphelinin birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.
İBB soruşturmasında da tutukluluğu istendi
Bu eylemler sonucunda elde edilen menfaati suç örgütüne aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu anlaşılan Şahan'ın savcılıkça ifadesi alındı.
Savcılık, tutuklanması talebiyle Şahan'ı sulh ceza hakimliğine sevk etti.