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ANKARA

İletişim Başkanı Altun'dan FETÖ'nün tazminat talebinin reddine ilişkin açıklama: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nin (ICSID), FETÖ'nün 126 milyon avro tazminat talebini reddetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin selameti, birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceklerini belirten Altun, "Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
İletişim Başkanı Altundan FETÖnün tazminat talebinin reddine ilişkin açıklama: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nin (ICSID), Fetullahçı Terör Örgütü'nün 126 milyon avro tazminat talebini reddetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kararın, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun açıklamasında, davanın avukatlarından Mustafa İnal Doğan'ın söz konusu kararı kamuoyuna duyurduğu sosyal medya paylaşımına da yer verdi.

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