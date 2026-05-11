Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
İşçi servisi ile tırın çarpıştığı feci kazada bir ölü yedi yaralı

İşçi servisi ile tırın çarpıştığı feci kazada bir ölü yedi yaralı

23:2811/05/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Çarpışmanın ardından işçi servisi yola devrildi.
Çarpışmanın ardından işçi servisi yola devrildi.

Kocaeli’de işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen servis aracındaki yaralılar hastanelere kaldırılırken, Ömer Aydın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, H.B. idaresindeki 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile Y.K. yönetimindeki 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis aracı devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer Aydın kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken N.P'nin ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



#KAZA
#Kocaeli
#Servis
#TIR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe günü hangi gün, tatil mi? Kurban Bayramı arefe günü bankalar ve okullar açık mı? İşte 2026 resmi tatil takvimi