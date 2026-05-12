İskenderun’da eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Hatay’da eve girerek vatandaşları tedirgin eden yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.Yılanın yakalanmasıyla ev sakinleri rahat nefes aldı.
Hava sıcaklığının etkisini hissettirmeye devam ettirdiği Hatay’da yılanlar sıklıkla görülmeye devam ediyor.
İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi’nde evlerine yılan giren vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istediler.
İtfaiye ekipleri, evin içerisindeki yılanı özel aparatla kolaylıkla yakaladı. Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.
