İstanbul Valisi Gül: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

İstanbul'da Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda yaşanan saldırı gündem olmuştu.

Marmaray'a binen bir kişinin kapı önündeki yolcuyla tartışması kavgaya dönüşmüş, tepki gösteren diğer yolculardan birisi, yanında çocukları bulunan adama saldırıp yumruk atarak burnunu kırmıştı.

Saldırı anları sosyal medyada büyük tepki toplamış ve olay çok geniş kitlelere ulaşmıştı.

Vali Gül: Önemli olan ilgili kurumların derhal harekete geçerek gerekeni yapması

İstanbul Valisi Davut Gül , Marmaray'da yaşanan olayın ardından sosyal medyada yaşananlara ilişkin açıklamada bulunarak, " Devlet sosyal medyadan yönetilmez. " dedi.

X hesabından paylaşımda bulunan Gül, İstanbul'un yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler'e üye 130'dan fazla ülkeden daha büyük bir metropol olduğunu belirtti.

Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçların yaşanabileceğini ifade eden Gül, önemli olanın, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhal harekete geçerek gerekeni yapması olduğunu vurguladı.

"Adaletin yeri sosyal medya değil"

Gül, sosyal medyaya yansıyan ya da yansımamış olsun hemşehrilerin huzurunu bozan herkese karşı güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz görev başında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur. Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır. Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni, kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır. Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevidir. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız."





Sevgili hemşehrilerim,



İstanbul, yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir metropoldür.



Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçlar yaşanabilir. Önemli olan, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve… — Davut GÜL (@gul_davut) June 1, 2025







