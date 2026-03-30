İstanbul'da tersten geldin tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

İstanbul’da trafikte yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olay, sabah saatlerinde Saadetdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.