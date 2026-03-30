İstanbul'da tersten geldin tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

10:5730/03/2026, Pazartesi
DHA
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iddiaya göre iki sürücü arasında sabah saatlerinde trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, kavgada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul’da trafikte yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olay, sabah saatlerinde Saadetdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatırken, olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.



#esenyurt
#trafik
#kaza
