İzmir Körfezi’nde dehşet: Kayalıklar arasında yeni doğmuş bebek bulundu

09:36 30/03/2026, Pazartesi
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde sahildeki kayalıkların arasında, kız bebek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede bebeğin kordon bağının kesilmediği belirlendi.

İzmir’de yürek burkan bir olay yaşandı. 26 Mart günü saat 10.30 sıralarında İzmir Liman Başkanlığı karşısında eğitim yapan deniz polisleri, kayalıkların arasında hareketsiz halde bir kız bebek buldu. Yapılan ilk incelemede bebeğin kordon bağının kesilmediği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından savcının talimatıyla bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, bebeğin kim tarafından ve ne şekilde kayalıklara bırakıldığı araştırılıyor.



