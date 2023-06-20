İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu'nun vadettiği 16'lı ittifakta olmayacağız' çıkışı: Yerel seçimlere ayrı gireceğiz

Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde aldığı tarihi yenilgi sonrası kaynayan kazana dönen Yedili Masa'da alevlenen kaosu harlayacak yeni bir gelişme yaşandı.

Seçimlerde yenilginin sorumlusu olarak gösterilen ve eleştiri oklarının hedefi olan Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı bir açıklamada "Gerekirse 6 ya da 16 masa kurarım" çıkışında bulundu.









Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri ise ittifak içerisinde yaşanan 'ayrılık rüzgarları'nın daha hızlı esmesine neden oldu.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına sert tepki gösterdi.

Telefonla katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına değinen Özlale, CHP Genel Başkanı olmadan yeni bir ittifakın sinyalini verdi.

"Kemal Bey'le biraz ters düşüyor olabiliriz"

Özlale konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir ittifak nasıl olur? İşte orada da Kemal Bey'le biraz ters düşüyor olabiliriz. Gerekirse 6 ya da 16 masa kurarım dediğiniz zaman 6'lı masadaki bütün sürecin olumlu gittiği varsayımı üzerine bu cümleyi kurmuş olursunuz. Biz kaybettiğimiz bir seçimden gerekli dersleri almak zorundayız. Biz bir seçim kaybettik. Millet İttifakı olarak kaybettik, desteklediğimiz cumhurbaşkanı adayı kaybetti. İYİ Parti olarak istediğimiz oyu alamadık. Biz de seçimi kaybettik."

"Yerel seçimlere ayrı gireceğiz" resti

"Bize düşen şey Millet İttifakı'nın nerede yanlış yaptığını bulmaktır" diyen Özlale, İYİ Parti olarak seçim kazanmak istediklerini belirterek, "Biz İYİ Parti olarak seçim kazanmak istiyoruz, biz İYİ Parti olarak belediye kazanmak istiyoruz. İYİ Parti olarak bizim yerel yönetimlerdeki gücümüzü göstermek istiyoruz" sözleriyle "Yerel seçimlere ayrı girebiliriz" mesajı verdi.

"2019'da belediyeleri bizim sayemizde aldınız"

2019'daki yerel seçimleri hatırlatarak CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehir belediyelerini bizim sayemizde aldınız" mesajı veren Ümit Özlale, "Kılıçdaroğlu varsa, biz ittifakta yokuz" imasında bulunup, Kılıçdaroğlu destekçisi Eren Erdem ve Bülent Kuşoğlu'nu hedef aldı.

Özlale şöyle konuştu:

"Eren Erdem ve Bülent Kuşoğlu'ndan gelen açıklamalar, bu 6'lı masa sürecinde yapılan hatalardan ders alınmadığını gösteriyor. Bu hatalar, Cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinden tutun 6'lı masanın siyasi iletişimine kadar... O yüzden burada önemli olan şey su; biz iyi bir seçim dönemi geçirip İYİ Parti olarak belediyeler kazanmak istiyoruz, yerel yönetimlerde söz sahibi olmak istiyoruz. Bunun için de geçmişte yapılan hatalardan ders alınması gerekiyor."







