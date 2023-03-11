Kayseri 4,8'le sallandı: Afet bölgesi ilan edilecek

Kayseri’de dün saat 05.28’de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssünün Hacılar ilçesi olduğunu ve depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Kentte yıkım ve can kaybı yaşanmadı. 4,8’lik deprem kentte paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem anında gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri de depremin şiddetini gözler önüne serdi. Park halindeki bir TIR beşik gibi sallandı. Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sarsıntıyla birlikte raflardaki ürünlerin yere saçıldığı görüldü.

İKİ ESKİ BOŞ YAPI YIKILDI

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, kentte bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da “İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde” dedi. Büyükkılıç, “İncesu ve Hacılar bölgesinde geçmişte yapılmış eski, içi boş iki yapı dışında yıkılma söz konusu değil, herhangi can kaybı çok şükür yok. Bir de Keykubat bölgesinde bir minarenin aleminde sıkıntı olduğu bilgisi geldi” diye konuştu.

BAKANLAR KURULU’NDA GÖRÜŞÜLDÜ

Deprem fırtınasına yakalanan Kayseri, afet bölgesi ilan edilmeyi bekliyor. Büyükkılıç, bunun için başvuru yaptıkları bilgisini verdi. Dün sahada incelemelerde bulunduğu esnada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen Büyükkılıç, telefon görüşmesine ilişkin şu bilgileri verdi: “İçişleri Bakanımız, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Bakanlar Kurulu’nda bu konu görüşüldü, gerekli talimatı verdi. En kısa zamanda afet kapsamına alınması ile ilgili açıklama yapılacak’ diyor.”







