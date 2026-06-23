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Kocaeli'de bir haftada 33 kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı: 'Riskli bölgelerden uzak durun'

Kocaeli'de bir haftada 33 kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı: 'Riskli bölgelerden uzak durun'

11:4823/06/2026, Salı
IHA
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Sezonun ilk haftasında Kocaeli sahillerinde yoğun mesai harcadı.
Sezonun ilk haftasında Kocaeli sahillerinde yoğun mesai harcadı.

Kocaeli sahillerinde deniz sezonunun başlamasıyla birlikte cankurtaran hizmeti veren KOSKEM ekipleri, ilk haftada 33 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 2005 yılından bu yana plaj güvenliğini sağlamak ve su kazalarına hızlı müdahale etmek amacıyla sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerin iş birliğiyle faaliyet gösteren KOSKEM, 13 Haziran’da yeni sezon mesaisine başladı.

En çok müdahale Bayramoğlu’nda

KOSKEM ekipleri, 13-21 Haziran tarihlerini kapsayan sezonun ilk haftasında Kocaeli sahillerinde yoğun mesai harcadı. Ekiplerin müdahaleleri sonucunda toplam 33 kişi sudan sağ olarak çıkarılarak muhtemel faciaların önüne geçildi.

İlk hafta bilançosuna göre en fazla boğulma tehlikesi Bayramoğlu Sahili’nde yaşandı. Ekipler; Bayramoğlu’nda 20, Darıca’da 4, Cebeci, Seyrek ve Bağırganlı sahillerinde ise 3’er kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Vatandaşlara 'RİSKLİ BÖLGE' uyarısı

Karadeniz ve Marmara kıyılarında toplam 13 plajda haftanın 7 günü güvenlik hizmeti sunan ekiplerin mesaisi 13 Eylül’e kadar devam edecek.

Yetkililer, sezonun ilk haftasında yaşanan kurtarma vakalarının cankurtaran hizmetinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, vatandaşları yalnızca cankurtaran bulunan alanlarda denize girmeleri, uyarı bayraklarını dikkate almaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

KOSKEM ekiplerinin görev yaptığı plajlar ise şöyle sıralandı:

Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço Koyu Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek ve Bağırganlı.

Karamürsel Altınkemer, Ereğli Defne, Darıca, Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Bayanlar Plajı.

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