Kongre'deki bu fotoğraflar Elazığ'ı korkuttu: Endişeliyiz!

ABD geçtiğimiz günlerde tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadı. Donald Trump destekçileri Kongre binasını bastı. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.

ENDİŞELİYİZ!

Kongre binasında çekilen bazı fotoğraflar o günün sembolü oldu. Baskın sonrasında ise dikkat çekici bir çıkış da Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan geldi.

Endişeliyiz!



Vişne çürüğü mermerimize bir şey olur diye🤔 pic.twitter.com/vwcVW8Or1C — Şahin Şerifoğulları 🇹🇷 (@sahin_serifoglu) January 7, 2021

Şerifoğulları, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kongre baskınındaki fotoğraflardan birine yer vererek "Endişeliyiz! Vişne çürüğü mermerimize bir şey olur diye" ifadelerini kullandı.

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60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Dünyada nadir bulunan, Türkiye'de de sadece Elazığ'da çıkarılan vişne mermeri, 60 ülkede seçkin mekânları süslüyor.

Alacakaya ilçesinden çıkarılan, vişne renginde, damarlı yapıya sahip, dekoratif amaçlı yoğun ilgi gören mermer, 4 kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor.

Seçkin mekânlarda kullanımı için Çin'den Hindistan'a, Dubai'den Katar'a, Sudan'dan Fas'a, Libya'dan İtalya'ya, İspanya'dan Fransa'ya kadar geniş bir yelpazeye ihracatı yapılan ve ihracat oranı aylık ortalama 65 bin tona ulaşan vişne mermeri, bugüne kadar Beyaz Saray, Kabe, Dubai ve Palmiye Adaları'ndaki lüks otellerde yerini aldı.

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