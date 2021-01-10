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Kongre'deki bu fotoğraflar Elazığ'ı korkuttu: Endişeliyiz!

Kongre binasında çekilen bazı fotoğraflar o günün sembolü oldu. Baskın sonrasında ise dikkat çekici bir çıkış da Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan geldi. Şerifoğulları Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kongre baskınındaki fotoğraflardan birine yer vererek "Endişeliyiz! Vişne çürüğü mermerimize bir şey olur diye" ifadelerini kullandı. Dünyada nadir bulunan, Türkiye'de de sadece Elazığ'da çıkarılan vişne mermeri, 60 ülkede seçkin mekânları süslüyor.

Haber Merkezi Diğer
Kongre baskınında bu fotoğraftaki detay dikkat çekti.
Kongre baskınında bu fotoğraftaki detay dikkat çekti.

ABD geçtiğimiz günlerde tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadı. Donald Trump destekçileri Kongre binasını bastı. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.

ENDİŞELİYİZ!

Kongre binasında çekilen bazı fotoğraflar o günün sembolü oldu. Baskın sonrasında ise dikkat çekici bir çıkış da Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan geldi.

Şerifoğulları, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kongre baskınındaki fotoğraflardan birine yer vererek "Endişeliyiz! Vişne çürüğü mermerimize bir şey olur diye" ifadelerini kullandı.

60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Dünyada nadir bulunan, Türkiye'de de sadece Elazığ'da çıkarılan vişne mermeri, 60 ülkede seçkin mekânları süslüyor.

Alacakaya ilçesinden çıkarılan, vişne renginde, damarlı yapıya sahip, dekoratif amaçlı yoğun ilgi gören mermer, 4 kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor.

Seçkin mekânlarda kullanımı için Çin'den Hindistan'a, Dubai'den Katar'a, Sudan'dan Fas'a, Libya'dan İtalya'ya, İspanya'dan Fransa'ya kadar geniş bir yelpazeye ihracatı yapılan ve ihracat oranı aylık ortalama 65 bin tona ulaşan vişne mermeri, bugüne kadar Beyaz Saray, Kabe, Dubai ve Palmiye Adaları'ndaki lüks otellerde yerini aldı.

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ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.


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