Manisa'da trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

18:1517/03/2026, Salı
AA
Polis ekipleri otomobil sürücüsü Nazan B'yi gözaltına aldı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Zeki Kaya, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Nazan B. (44) idaresindeki 45 PB 301 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak refüje, ardından karşı yönden gelen Zeki Kaya (52) yönetimindeki 07 F 8779 plakalı pikaba çarptı.

Kazada ağır yaralanan pikap sürücüsü Kaya, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Ramazan Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21-22 Mart’ta metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?