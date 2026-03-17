Manisa'da trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Nazan B. (44) idaresindeki 45 PB 301 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak refüje, ardından karşı yönden gelen Zeki Kaya (52) yönetimindeki 07 F 8779 plakalı pikaba çarptı.
Kazada ağır yaralanan pikap sürücüsü Kaya, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Polis ekipleri otomobil sürücüsü Nazan B'yi gözaltına aldı.