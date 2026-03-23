Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi. Meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi İdil kara yolu kırsal Yayvantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği 72 AAD 150 plakalı yolcu midibüsü, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen midibüste yaralanan 13 kişi, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.