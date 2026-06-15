Mardin’de korku dolu anlar: Buğday yüklü tır alevlere teslim oldu

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde buğday yüklü bir tırda çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle buğday yüklü tırda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
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