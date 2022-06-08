Mehmet Ersoy'dan CHP milletvekili Murat Bakan'ın polislerle ilgili iddiasına cevap: Ortaklarınızla teröristlere sahip çıkmayın yeter

'İYİ Parti'de öfke yok, düşmanlık yok' diyen Meral Akşener Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfürler savurduğu görüntüyle gündem oldu



Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener'in 'İYİ Parti'de öfke yok, saygı var. İYİ Parti'de düşmanlık yok, kardeşilik var.' sözleri sosyal medyada gündem oldu. İYİ Parti'de öfkenin, düşmanlığın olmadığını savunan Akşener'e Bingöl'de şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın görüntüleri hatırlatıldı. Akşener, şehit yakınına küfürler savuran Türkkan'ı 'hislerine yenik düştü' diyerek savunmuş, küfür ettiği Tahir Gümren'e ise 'ahlaksız adam' demişti.

