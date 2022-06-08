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POLİTİKA

Mehmet Ersoy'dan CHP milletvekili Murat Bakan'ın polislerle ilgili iddiasına cevap: Ortaklarınızla teröristlere sahip çıkmayın yeter

Sosyal medya hesabından polisler üzerinden hükümeti hedef alan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'a İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan yanıt geldi. CHP'li Bakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesinin ardından harekete geçtiğine vurgu yapan Ersoy, "Merak etmeyin polisimizin her meselesine duyarlıyız. Onların canları pahasına cezaevine gönderdiği teröristlere ortaklarınızla beraber sahip çıkmayın, görevlerini yapmalarını engellemeyin, gölge etmeyin yeter" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ersoydan CHP milletvekili Murat Bakanın polislerle ilgili iddiasına cevap: Ortaklarınızla teröristlere sahip çıkmayın yeter
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak polisler üzerinden iktidarı hedef aldı. Polislerin büyük sorunlarının olduğunu iddia eden Bakan, bu sorunları çözeceklerini söyledi.

CHP Milletvekili Bakan'ın bu paylaşımına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan yanıt geldi. CHP'li vekilin paylaşımını alıntılayan Mehmet Ersoy, Bakan'ın paylaşımının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesini açıklamasının ardından gelmesinin manidar olduğunu söyledi.

"TERÖRİSTLERE ORTAKLARINIZLA SAHİP ÇIKMAYIN YETER"

Ersoy mesajında şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge çıkar çıkmaz hemen başka istismar alanlarına sarıldınız. Merak etmeyin polisimizin her meselesine duyarlıyız. Onların canları pahasına cezaevine gönderdiği teröristlere ortaklarınızla beraber sahip çıkmayın, görevlerini yapmalarını engellemeyin, gölge etmeyin yeter!"

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